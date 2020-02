Münster -

Am Freitag werden seit sieben Uhr zwei mögliche Blindgänger am Domplatz in Münster freigelegt. Für einen Verdachtspunkt gibt es bereits Entwarnung, der zweite wird noch untersucht. Sollte sich der Verdacht bestätigen, müsste in einem Umkreis von mindestens 250 Metern evakuiert werden. Wir berichten live.