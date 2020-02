Nachhaltigkeit ist ein Thema, das die Gesellschaft, Politik und dementsprechend auch den Handel beschäftigt. Nachhaltiger zu leben und zu produzieren bedeutet vor allem Müll zu vermeiden – vor allem Plastikmüll. Um Möglichkeiten aufzuzeigen, wie das in der Praxis aussehen kann, hat die Wirtschaftsförderung Münster in den Laden „Natürlich unverpackt“ eingeladen. Dabei wurden das Konzept von Geschäftsführerin Anja Minhorst und die Initiative „Münster für Mehrweg“ vorgestellt.

Auch wenn sich schon viel getan hat, „das Bewusstsein in den Köpfen angekommen ist“, wie Anja Minhorst sagte, gebe es noch viel zu tun. Die Gründerin des Unverpackt-Ladens forderte mehr Engagement seitens des Handels, vor allem aber der Verbraucher. Denn die entschieden am Ende darüber, was in den Regalen stünde.

Initiative „Münster für Mehrweg“ organisiert Projekte

Um Plastikmüll zu reduzieren haben sich die Stadtverwaltung der Handelsverband NRW, die Abfallwirtschaftsbetriebe und zahlreiche lokale Akteure, wie die Marktbeschicker des Marktes am Dom 2016 zu der Initiative „Münster für Mehrweg“ zusammengeschlossen. Gemeinsam organisierten sie Projekte, um das Bewusstsein für das Thema zu stärken und „Alternativen für nicht-essbare Einweg-Produkte“ anzubieten, sagte Karin Eksen, Geschäftsführerin des Handelsverbandes.

Dazu gehöre das Angebot von Mehrwegtüten und Kaffee-Bechern, aber auch das „Spühlmobil“, das für Veranstaltungen gebucht werden kann. Dort soll Einweggeschirr weitestgehend vermieden werden. Nach der Stadtfest-Genehmigung für Münster sei die Nutzung von Plastikbechern, Geschirr und Besteck bereits untersagt. „Wir wollen viele Menschen zum Mitdenken und Mitmachen bewegen“, sagte Eksen. “Jeder Verbraucher kann seinen Teil beitragen.“