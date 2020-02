Das Hallenbad Kinderhaus erweitert seine Öffnungszeiten. Ab kommenden Samstag, 29. Februar, kann im Bad im Bürgerhaus länger geschwommen und geplanscht werden. Künftig haben Frühaufsteher nicht nur am Dienstag und Donnerstag die Möglichkeit, schon von 6.30 bis 8 Uhr ihre Bahnen zu ziehen, sondern auch montags, mittwochs und freitags.

Auch am Wochenende sind die Öffnungszeiten deutlich ausgeweitet worden: samstags und sonntags lädt das Hallenbad in Kinderhaus die Besucherinnen und Besucher künftig von 8 bis 20 Uhr ein. Das Hallenbad Kinderhaus bietet für jedes Alter den passenden Bade- oder Spielspaß: Die ganz Kleinen können sich in einer fantasievoll gestalteten Spiellandschaft austoben. Etwas geübtere Wasserratten erwartet ein Kinderbecken mit kleiner Rutsche. Während sich die Kleinen austoben, können die Erwachsenen ihre Bahnen ziehen, Massagedüsen genießen oder einfach auf einer Liege entspannen. Daraus ergeben sich folgende Öffnungszeiten: Montag: 6.30 – 8 Uhr, Dienstag: 6.30 – 22, Uhr Mittwoch: 6.30 – 8 Uhr, Donnerstag: 6.30 – 22, Uhr Freitag: 6.30 – 8 Uhr, und 13 – 21 Uhr, Samstag: 8 – 20 Uhr und Sonntag: 8 – 20 Uhr