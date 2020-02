Faszination Forschung

„Wir bringen die Schüler zum Schwitzen“, sagt Jonas Rensinghoff am Freitagvormittag, als er gemeinsam mit Dr. Maren Cottin und Markus Heeke durch die Reihen geht. Die zwei Lehrer und die Evonik-Angestellte bilden an diesem Tag beim Regionalwettbewerb von „Jugend forscht“ die Jury im Bereich Physik. Die Botschaft ist klar – blenden kann die Experten niemand. Penibel hinterfragt das Trio Parameter wie Kreativität, eigene Leistung und Motivation sowie die wissenschaftliche Genauigkeit. „Und ich finde schon, dass es auch darum geht, wie das Projekt verkauft wird“, fügt Cottin an.

Wenn es nur danach gehen würde, es müsste eine Menge Sieger beim Regionalwettbewerb geben. Denn wo man an diesem Morgen auch hinsieht, es gibt eine Menge motivierter Jugendlicher, die bereitwillig zu ihren Projekten Auskunft geben. Cara Jaeckel zum Beispiel, die gemeinsam mit Johanna Dumstorf und Aaron Schönefeld Energie aus einem Rudergerät gewonnen hat. „Wir wollten ungenutzte Energie nutzbar machen“, sagt Jaeckel und zeigt auf das Rudergerät, von dem es in den Fitnessstudios des Münsterlandes eine ganze Menge geben dürfte. Im Schülerprojekt beträgt der Wirkungsgrad bislang noch ein Prozent, für die 200 Watt, die der Sportler aufwendet, bekommt er also 2 Watt Leistung wieder. Ein Handy zu laden würde damit rund 24 Stunden Rudern erfordern, haben die Schüler errechnet. Doch der Wirkungsgrad lasse sich steigern, sind sich die drei sichern – theoretisch annähernd auf 100 Prozent.

Einem Alltagsproblem widmen sich Lukas Grave, Frederik Schittny und Lukas Haverbeck. Die drei wollten sich nicht damit zufrieden geben, das autonome Fahren lediglich auf die Straße zu beschränken. Mit ihrem Experiment soll der vor allem in den Städten knappe Parkraum optimiert werden. Die Idee dahinter: Vor und hinter den einzelnen Fahrzeugen wird nicht so viel Platz gelassen, wie das einzelnen Fahrzeug zum Ausparken benötigt, sondern auf dem gesamten Parkstreifen muss nur so viel Freiraum verbleiben, wie ein Fahrzeug benötigt. Die restlichen Autos verschieben dann im Bedarfsfall automatisch.

Auffallend viele junge Forscher haben sich dem Thema Nachhaltigkeit gewidmet. Lia Kosbab etwa, die leicht abbaubare Folien aus dem Öl der Sonnenblumenkerne gewinnt.

Einem sehr ernsten Thema hat sich Amélie Schöninger verschrieben. Im Gift einer speziellen Schlange suchte sie nach einem noch viel spezielleren Protein. Ihre Forschung war ein Teil einer Doktorarbeit an der Westfälischen-Wilhelms-Universität. Es sei vielversprechend, dass mittels des Proteins Chemotherapien umgangen werden könnten – und so eine deutlich verträglichere Therapie für Krebspatienten zur Verfügung stünde, sagt sie. Dass zwar Schöningers Teil, aber letztlich nicht die Doktorarbeit zu einem konkreten Ergebnis führten, nahm die Siebzehnjährige gelassen. „So ist die Forschung, man sucht eben immer neue Wege. Ich habe zwar den Krebs nicht besiegt, aber ich fand es sehr spannend zu sehen, wie Forschung funktioniert“ – wahrer Forschergeist ohne Frage.