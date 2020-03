Die Abfallwirtschaftsbetriebe Münster (AWM) und das Unternehmen Remondis setzen nach eigenen Angaben einen „grünen Haken“ hinter die Erstaufstellung der Wertstofftonnen im Stadtgebiet.

Die AWM hatten ihren Zuständigkeitsbereich – innerhalb des Rings – bis Ende des Jahres bereits mit rund 8700 Gefäßen ausgestattet und konnten schon im Vorfeld der Aufstellung Änderungsanträge zur Tonnengröße oder zum Tonnenvolumen berücksichtigen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Im Remondis-Gebiet sei die Herausforderung mit rund 50 600 Gefäßen größer gewesen. Aber auch das sei jetzt geschafft. Stefan Schäfer, Remondis-Niederlassungsleiter Münsterland, erklärt: „Es ist dennoch möglich, dass auf einigen wenigen Grundstücken jetzt noch keine Tonne steht. Das sind dann aber absolute Ausnahmefälle. Sollten wir entsprechende Rückmeldungen bekommen, kümmern wir uns umgehend darum.“

Remondis beginne jetzt sukzessive mit der Bearbeitung der bislang rund 3400 eingegangen Änderungsanträge. Für Remondis bestimmte Anträge werden von den AWM weitergeleitet. Schäfer: „Unser Ziel ist, dass diese Anträge bis Ende März abgearbeitet sind.“

Sollte die aktuelle Tonnengröße nicht ausreichend sein, können weiterhin parallel Gelbe Säcke zum Abfuhrtag an die Straße gestellt werden. In begründeten Fällen gibt Remondis an seinen beiden Standorten in Münster, Köstendeel 20 oder Kesslerweg 10, weiterhin Gelbe Säcke aus.

„Wir bitten um Verständnis, dass wir pro Anfrage nur eine Rolle Säcke ausgeben können“, so Schäfer.