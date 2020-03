Corona-Patient in Münster ist wohlauf

Die Bundesregierung und renommierte Experten haben zu Besonnenheit, aber zugleich zu Wachsamkeit wegen der Ausbreitung des Coronavirus in Deutschland gemahnt. „An bestimmten Stellen in Deutschland wird der Alltag ein Stück eingeschränkt sein müssen“, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) in Berlin.

Virologe Christian Drosten von der Charité in Berlin wies darauf hin, dass es sich bei Covid-19 um eine milde Erkrankung handle, ähnlich einer Erkältung. Die Sterblichkeitsrate sei nach allem, was bislang bekannt sei, gering. 0,3 bis 0,7 Prozent der Infizierten sterben demnach an dem Virus.

Die wichtigsten Infos zum Coronavirus 1/9 Immer mehr neue Fälle und Nachrichten rund um das Coronavirus - auch in Deutschland. Jüngst würde ein Hotel auf Teneriffa wegen Corona-Virus Verdacht unter Quarantäne gestellt - unter den Urlaubern waren auch mehrere Westfalen. Doch woran erkenne ich eine Infektion? Und was mache ich dann? Foto: dpa

Die Symptome sind laut Robert-Koch-Institut Husten, Schnupfen, Halskratzen und und Fieber, manchmal auch Durchfall. Damit ist es für Laien unmöglich, die Krankheit von der regulären Grippe oder einem grippalen Infekt zu unterscheiden, erklärt Oliver Witzke, Direktor der Klinik für Infektiologie der Universitätsmedizin Essen. Foto: dpa

Ansteckungsgefahr: Die Gefahr, sich in Deutschland mit Grippe- und Erkältungsviren anzustecken, ist nach wie vor ungleich höher als eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus. Foto: dpa

Besondere Verhaltensregeln gelten daher nur für folgende Menschengruppen: Menschen, die Kontakt zu einer Person hatten, die mit dem Virus infiziert ist. Menschen, die sich in einem der vom RKI definierten Risikogebiete aufgehalten haben. Oder Menschen, die in einem Gebiet unterwegs waren, in dem Fälle von Covid-19 aufgetreten sind. Foto: dpa

Was tun, wenn eine oder alle Faktoren zutreffen? Wer Kontakt zu Infizierten hatte, sollte sich unabhängig vom Auftreten von Symptomen bei seinem Gesundheitsamt melden. Gleiches gilt für Reisende aus Risikogebieten, bei denen Symptome auftreten. Foto: dpa

Alle anderen wenden sich an das Amt oder ihren Hausarzt, der bei Verdacht auf Sars-CoV-2 eine Laboruntersuchung veranlassen kann. Foto: dpa

Wichtig: Betroffene sollten vor dem Gang in die Praxis unbedingt dort anrufen. Dieses Vorgehen empfiehlt Witzke - wenn möglich - auch bei einem Verdacht auf Grippe. Denn auch da ist die Gefahr groß, andere Patienten im Wartezimmer anzustecken. Foto: dpa

Vorbeugen: Wer einen begründeten Verdacht hat, mit Sars-CoV-2 infiziert zu sein, sollte unnötige Kontakte meiden und zu Hause bleiben - wie auch bei der Grippe. Wichtig außerdem, und zwar für alle: Gute Handhygiene, also regelmäßiges Waschen mit Seife, ein bis zwei Meter Sicherheitsabstand von kranken Menschen, sowie richtiges Husten und Niesen - in die Armbeuge also. Foto: dpa

Atemmasken sind für gesunde Menschen nicht nötig. Und auch ständiges Desinfizieren der Hände ist laut Witzke überflüssig. Foto: dpa

Münsteraner auf dem Weg der Besserung

Unterdessen ist der 51-jährige Ingenieur aus Münster, der bei einer Iran-Reise infiziert wurde, auf dem Weg der Besserung. Dem Patienten gehe es „ausgezeichnet“, sagte Hugo Van Aken, Ärztlicher Direktor des Universitätsklinikums Münster (UKM). Er sei zuversichtlich, dass der Mann schon bald die Klinik verlassen könne, um zu Hause behandelt zu werden.

Die Ehefrau des Mannes mit iranischer Staatsbürgerschaft sei nicht angesteckt worden. Das hätten zwei Tests ergeben. Sie bleibe aber vorerst noch in häuslicher Quarantäne. Der Münsteraner war am Freitag von Teheran nach Frankfurt geflogen. Per Zug reiste er nach Köln und fuhr dann allein mit dem Auto nach Münster. Die Stadt nahm bereits Kontakt zur Lufthansa auf. Sechs Passagiere, die in der Nähe des Mannes saßen, sollen überprüft werden. Zudem gab es bereits Kontakt zur Deutschen Bahn.

„ Die Betten in den Kliniken sollten den Schwererkrankten vorbehalten sein, damit diese bestens medizinisch versorgt werden. Die Betten in den Kliniken sollten den Schwererkrankten vorbehalten sein, damit diese bestens medizinisch versorgt werden. “ Hugo Van Aken, Ärztlicher Direktor des Universitätsklinikums Münster

Das UKM kündigt mit Blick auf eine weitere Ausbreitung des Virus an, ab sofort nur schwer erkrankte Covid-19-Patienten stationär aufzunehmen. Stattdessen solle bei Patienten mit leichten Symptomen eine häusliche Quarantäne angeordnet werden.

„Die Betten in den Kliniken sollten den Schwererkrankten vorbehalten sein, damit diese bestens medizinisch versorgt werden“, meint Van Aken. Er beklagt Engpässe bei sterilen Materialien für die Versorgung infizierter Patienten sowie Desinfektionsmitteln.

Pressekonferenz in Münster In einem Liveticker haben wir über die Pressekonferenz des Corona-Krisenstabs in Münster berichtet. ...

Desinfektionsmittel aus Lager der Uniklinik geklaut

Beim Versuch, sich vor dem neuartigen Coronavirus zu schützen, greifen manche Menschen zu rabiaten Mitteln - in Münster sogar zu einem Einbruch: Die Uniklinik Münster bestätigte nach Angaben einer Sprecherin den Einbruch in ein Warenlager. Dort wurde eine ganze Palette mit Desinfektionsmitteln gestohlen. Gegenüber der „Bild“-Zeitung hatte der Ärztliche Direktor der Uniklinik, Hugo Van Aken, berichtet, dass der Bereich jetzt mit einer Kamera überwacht werden.

Ansteckungsrisiko offiziell hochgestuft

Am Montag stufte die EU-Gesundheitsagentur ECDC das Risiko für eine Ansteckung durch das neuartige Virus von moderat auf hoch, sagte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen in Brüssel. Das bedeute, dass das Virus sich weiter ausbreite. Insgesamt wurden offiziell bisher rund 2100 Infektionen und 38 Todesfälle in 18 EU-Staaten nachgewiesen.

Der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, teilte mit, die Risikoeinschätzung für das Virus sei von „gering bis mäßig“ auf „mäßig“ gestellt worden. Wieler bekräftigte, die Lage sei weiter sehr dynamisch und müsse täglich neu bewertet werden.