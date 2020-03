Schon etwa fünf Monate wohnen die Papageien, Pfaue und Storche in den Räumlichkeiten am Emmy-Herzog-Platz im Neubaugebiet Nähe Markweg Jetzt konnten sie die offizielle Eröffnung feiern. Ob aus Rio de Janeiro, dem Berliner Tiergarten oder den USA – bei der internationalen Vogelhochzeit traten die Kinder des neuen Fröbel-Kindergartens alle auf. Verkleidet als unterschiedlichste Vögel ließen sie ihre Eltern vor Stolz strahlen.

Es war der Auftakt für vieles, was in den kommenden Jahren in der Vier-Gruppen-Einrichtung folgen soll. Zur Eröffnung erschienen neben den zahlreichen Eltern Bezirksbürgermeister Peter Fischer-Baumeister: „Hell, frisch und neu – dies ist eine wunderbare Einrichtung“ sowie Fröbel-Geschäftsführer Stefan Spieker, der sich bei der Stadt für die „allseits gute Zusammenarbeit“ bedankte.

Ein Jahr hätten die Arbeiten für die 715 Quadratmeter große Einrichtung mitsamt großem Außengelände gedauert, berichten die Verantwortlichen. In den vier Gruppen werden 75 Kinder zum neuen Kindergartenjahr untergebracht werden können, aktuell besuchen 55 die Einrichtung.

Bundesweit betreibt Fröbel 190 Einrichtungen, 63 in Nordrhein-Westfalen, nun die erste in Münster. Damit nicht genug: Bereits heute – so die Verantwortlichen – wird eine zweite Einrichtung an der Landsberger Straße in Amelsbüren eingeweiht.

Die Einrichtung am Emmy-Herzog-Platz findet sich zurzeit noch in einem Baugebiet. Hier gibt es neben den Gruppenräumen eine Küche, in der frisch gekocht wird.

Leiterin Bettina Krawietz-Kerbl empfängt die Kinder täglich mit zwölf weiteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.