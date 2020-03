Schönheitsideale sind mittlerweile auch immer Teil medialer Inszenierungen. Sei es in der Werbung oder in sozialen Medien: Die Ästhetik ist der dominierende Aspekt. Die Ausstellung „Schön hier“, in der Kunst- und Kulturkirche Erpho, setzt genau dort an und fordert die Besucher auf, über ihre eigenen Vorstellungen von Schönheit nachzudenken.

Regierungspräsidentin Dorothee Feller betonte zur Eröffnung, dass die 66 Künstler „mit ihren Werken ein ganz eigenes Verständnis von Schönheit antizipiert“ hätten. „Ist um uns herum wirklich alles rosarot?“, fragte Feller im Hinblick auf unser Schönheitsideal. Zumindest der Besuch der Kirche kann mit der sprichwörtlichen rosaroten Brille begangen werden: dank der Installation von Hermann Kassel, der 48 rosarote Brillen an einer Stellwand platziert hat.

In der Ausstellung werden aber nicht nur ästhetisierende äußerliche Idealvorstellungen hinterfragt. Auch Themen wie die Geschlechtergerechtigkeit oder der Widerspruch zwischen Schönheit und erschreckender Kriegsvergangenheit wird behandelt. So wie bei der Fotografie von Werner Biedermann, der den Deutschen Soldatenfriedhof Ysselsteyn (Niederlande) abgelichtet hat. In dessen Kontrast steht ein Besuchereintrag des Friedhofs: „Nice Place“.

Es ist bereits die zehnte Ausstellung im Rahmen der alle zwei Jahren stattfindenden Kunstausstellungen in der Kulturkirche Erpho. Ortrud Harhues, Sprecherin für Kultur der Pfarrei, zog zu Beginn der Veranstaltung eine positive Bilanz: „Es gibt da eine deutliche Entwicklung in der Ausstellung, in der Qualität dessen, was wir hier zusammen leisten.“ Die Ausstellung kann bis zum 19. April, täglich von 15 bis 17 Uhr besucht werden.