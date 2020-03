Münsters Krisenstab tagt ab sofort regelmäßig

Ernst und konzentriert treten am Montagmittag Vertreter von Stadt und Uniklinik vor die Presse, um über die aktuelle Corona-Lage in Münster zu informieren. Dabei ist ihre erste Nachricht durchaus positiv: Dem 51-jährigen Mann, der nach einer Iran-Reise positiv getestet wurde, gehe es „ausgezeichnet“ , sagt Prof. Dr. Hugo van Aken, Ärztlicher Direktor des UKM. Der Patient werde die Klinik wohl bald verlassen können und in häusliche Quarantäne gehen. Da er mit keinem anderen Münsteraner in Kontakt gestanden habe, bestehe für die übrigen Bürger kein Anlass zur Sorge.

„Wir haben den Fall komplett im Griff“, zeigt sich auch Oberbürgermeister Markus Lewe optimistisch. Derweil wird hinter den Kulissen intensiv daran gearbeitet, damit sich die Lage nicht doch noch verschärft – oder im Fall einer Eskalation außer Kontrolle gerät.

Kein Anlass zu übertriebener Sorge

Drei Stunden hat am Montagvormittag der Krisenstab der Stadt Münster getagt, Vertreter aus 20 Ämtern waren dabei. Man sei sich einig gewesen, dass man nicht den Entwicklungen hinterherlaufen, sondern „vor die Lage kommen“ wolle, sagt Stadtrat Wolfgang Heuer. Also agieren statt reagieren.

Auch Heuer sieht keinen Anlass zu übertriebener Sorge. „Die Notwendigkeit, ein ganzes Maßnahmenbündel umzusetzen, ist noch nicht gegeben“, betont er. So sei es derzeit nicht erforderlich, Veranstaltungen oder Fußballspiele abzusagen. Auch gegen den bevorstehenden Start der Vorlesungszeit an der Fachhochschule habe er „keine Bedenken“. Es gelte aber, dafür zu sorgen, die Verwaltung für den Fall einer Lageveränderung „fit zu machen“. „Eine funktionierende Verwaltung ist elementar“, sagt Heuer.

Informationsoffensive geplant

Im Zentrum stehe die Kommunikation mit der Bevölkerung. So soll in Kürze eine Hotline freigeschaltet werden, bei der sich Bürger rund um das Coronavirus informieren können. Zudem werde der Krisenstab ab sofort alle zwei Tage zusammenkommen – das nächste Mal am Mittwoch, dann auch mit Vertretern von Polizei, Medizinischer Fakultät und Stadtwerken.

Norbert Schulze Kalthoff, Leiter des Gesundheitsamtes, appelliert an besorgte, aber gesunde Bürger, nicht das Gesundheitssystem lahmzulegen. Wer Informationsbedarf habe, könne sich auf der nun um Coronavirus-Informationen erweiterten Internetseite des Gesundheitsamtes informieren – in zwölf Sprachen.

Virus-Tests in drei Containern

Auch das UKM setzt auf Information. Inzwischen sei eine Hotline ausschließlich für Ärzte eingerichtet worden, um zu verhindern, das mit dem Coronavirus Infizierte in Praxen oder Krankenhäusern auftauchen. Am UKM finden Virus-Tests in drei Containern auf dem Außengelände statt, berichtet van Aken. Für Infizierte stünden aktuell 23 Patientenzimmer mit 27 Betten bereit – sie befänden sich nicht in den Bettentürmen.

Am Ende der Pressekonferenz wirken die Beteiligten erleichtert. Lewe betont, dass er sich noch öfter die Hände wasche, UKM-Virologe Prof. Dr. Stephan Ludwig zeigt sich überzeugt, dass kein Land besser für den Kampf gegen Corona gerüstet sei.

Darauf scheint indes nicht jeder zu vertrauen: Am Montag wird bekannt, dass in der Nacht zu Samstag aus einem Warenlager des UKM eine Palette mit Desinfektionsmitteln gestohlen wurde. Der Bereich werde nun mit einer Kamera überwacht, berichtet eine Klinik-Sprecherin.

Kommentar: Mit ruhiger Hand Die Bilder von leeren Regalen in Supermärkten dürften sich am Wochenende vielen Münsteranern eingeprägt haben. Hamsterkäufe – wann hat es das zuletzt in dieser Stadt gegeben? Sie zeigen, wie groß die durch das Coronavirus verbreitete Verunsicherung inzwischen ist. Stadtverwaltung und Uniklinik wissen das – und reagieren – mit Telefon-Hotlines, Online-Informationen und regelmäßiger, enger Abstimmung. Sie tun dies gelassen, ohne Panik, mit ruhiger Hand – damit die Verunsicherung nicht noch wächst. Fakt ist: Derzeit gibt es in Münster keinen Anlass zu Angst oder gar Panik. Das kann sich ändern. Die Botschaft am Montag: Auch darauf wird Münster vorbereitet sein. ...