Wioleta Psiuk aus Münster steht im Bachelor-Finale

Am heutigen Mittwoch strahlt RTL das Finale des Bachelors aus. Eine von zwei Frauen, die es dahin geschafft haben, ist die aus Münster stammende und mittlerweile in Nottuln lebende Wioleta Psiuk (28). Die ehemalige Kandidatin von Germany‘s next Topmodel galt schon von Beginn an als eine der Favoritinnen bei den Fans der Show.

Die zweite Finalistin ist die 22-jährige Diana Kaolevaus Köln. Für wen sich der Bachelor Sebastian Preuss entscheiden wird, soll an dieser Stelle aus Rücksicht auf die, die sich die Spannung erhalten wollen, nicht verraten werden. Nur so viel: Es wird ein Finale, dass die Kuppelshow so bislang auch noch nicht erlebt hat.

Das Finale „Der Bachelor – das große Finale“ zeigt RTL am Mittwoch (4. März) von 20.15 Uhr bis 22.25 Uhr. ...