Mit Eröffnung des neuen Hotels Trip Inn Münster City bietet die junge Hotelgruppe aus Frankfurt am Main eine attraktive Unterkunft in der Domstadt. Am Standort Berliner Platz 24-28 – also in unmittelbarer Nachbarschaft zum Hauptbahnhof – warten 75 Einzel- und Doppelzimmer auf Besucher von nah und fern.

„Nochmals richtig ins Schwitzen gekommen“

Seit dem 17. Februar 2020 ist es soweit: Nach monatelangen Bauarbeiten, kompletter Entkernung und Sanierung des Gebäudes sind die Zimmer nun endlich bezugsfertig. Darüber freut sich besonders Bimal Bista, Geschäftsführer der Trip Inn Management & Service GmbH aus Frankfurt, der das Projekt seit zwei Jahren begleitet: „In den letzten Tagen sind wir nochmals richtig ins Schwitzen gekommen, damit alles möglichst reibungslos läuft“, berichtet Bista.

Frühstücksbuffet und Hotelbar

Letzte Arbeiten an Leitungen, dem Buchungssystem oder dem Gäste-W-Lan sind abgeschlossen, an kleineren Details, wie den Wandbildern oder der Beschilderung, wird in den kommenden Tagen noch gearbeitet. Insgesamt bietet das Hotel 25 Einzel-, 20 Doppel- und 30 Zweibettzimmer. Im Frühstücksraum erwartet die Hotelgäste ein Frühstücksbuffet, abends ist ein Besuch an der Hotelbar möglich.

Mitarbeiter gesucht

Die auch vom Betreiber unerwartet lange Bauzeit hat unterdessen auch etwas Gutes, berichtet Bimal Bista: „Das Interesse der Bevölkerung an der Neueröffnung übersteigt schon jetzt deutlich unsere Erwartungen.“ Zugleich ist man noch auf der Suche nach engagierten und qualifizierten Mitarbeitern. Interessierte können sich gerne telefonisch, per E-Mail oder direkt an der Rezeption melden, unter 0251/70 36 00-0 oder muenster@tripinn-hotels.com.