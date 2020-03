Eine Kundgebung in Solidarität mit den Flüchtlingen an der griechisch-türkischen Grenze und auf den griechischen Inseln fand am frühen Dienstagabend auf dem Prinzipalmarkt statt. Aufgerufen hatten dazu mehrere Initiativen wie die Seebrücke oder die Gruppe Eklat. Sie kritisierten die „Abschottungspolitik“ der Europäischen Union und den Ausbau der „Festung Europa“.

Außerdem wurde darauf verwiesen, dass sich aktuell 138 Städte – darunter auch Münster – dazu bereit erklärt hätten, aus Seenot gerettete Menschen, auch von den griechischen Camps, unverzüglich aufzunehmen.