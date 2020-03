40 Kinder und Eltern in Quarantäne

Die junge Frau war Karneval feiern. Ausgerechnet im Kreis Heinsberg, wo inzwischen über 100 Coronavirus-Fälle bekannt geworden sind. Als sich Symptome bei der 24-jährigen Erzieherin einstellten, informierte sie ihren Arbeitgeber, den Arbeiter-Samariter-Bund (ASB). Die Stadt schloss am Mittwochmorgen die Julius-Moses-Kita am Dahlweg, die von 39 Kindern besucht wird und in der insgesamt 13 Beschäftigte arbeiten.

„40 engere Kontaktpersonen der Erzieherin wurden in häusliche Quarantäne geschickt, darunter sind die Kinder aus ihrer Kita-Gruppe, Geschwisterkinder und Eltern“, berichtet der Leiter des städtischen Gesundheitsamtes, Dr. Norbert Schulze Kalthoff. Durch die 14-tägige Maßnahme soll sichergestellt werden, dass dieser Infektionsherd keine Kreise zieht. Auch der Lebensgefährte der Frau, der es gut gehe, ist in Quarantäne.

49-Jähriger hatte Fieber

Die Stadt informierte am Mittwochmittag über zwei weitere Corona-Fälle in Münster. Neben der jungen Erzieherin hatte sich ein 49-jähriger Mann aus Senden, der im Clemenshospital operiert werden sollte, infiziert. Er habe kaum Symptome gezeigt, bis auf Fieber. Daraufhin sei er positiv auf den neuen Erreger getestet worden. Auch der Sendener befinde sich auf dem Wege der Besserung und sei am Nachmittag in häusliche Quarantäne entlassen worden.

Die Eltern erfuhren am frühen Mittwochmorgen, dass die Erzieherin am Coronavirus erkrankt sei und die Einrichtung vorsorglich geschlossen werde. „Die meisten Eltern haben das sehr gelassen aufgenommen. Nur zwei haben Nachfragen gestellt“, sagt ASB-Geschäftsführer Dirk Winter.

Kommentar: Virus kommt näher Ja, Besonnenheit. Dazu raten alle. Mit kühlem Kopf dem Coronavirus begegnen: Das ist leichter gesagt als getan. Corona ist in der Stadt, insgesamt drei Fälle sind bekannt. Darunter ausgerechnet eine Erzieherin, die Kontakt zu Kindern in einer nun geschlossenen Kita hatte. Verständlich, dass Eltern alarmiert sind. 40 Kinder, Geschwister, die in Schulen gehen, und Eltern selbst sind in häuslicher Quarantäne. Als sie ihre Kleinen am Morgen zur Kita am Dahlweg brachten, erfuhren sie von der Infektion der Erzieherin. Die meisten Eltern hätten das gelassen aufgenommen. Bei Kindern ist der Verlauf einer möglichen Erkrankung sehr milde, wird betont. Alles dreht sich um Corona: bei Ärzten, in Krankenhäusern, Unternehmen und der Stadtverwaltung. Der Krisenstab tagt, der Oberbürgermeister trifft die Landräte. Veranstaltungen werden abgesagt. Die Menschen hamstern. Drei von 300 000 Menschen haben sich infiziert. Das ist die Lage in Münster. Bleiben Sie besonnen! (Von Ralf Repöhler) ...

Die Kinder, die direkten Kontakt zu der Erzieherin hatten, werden getestet. „Bislang sind uns keine weiteren Fälle bekannt“, sagt Schulze Kalthoff. Prof. Dr. Stephan Ludwig, der das Institut für Molekulare Virologie an der Universität leitet, ergänzt, dass die Verläufe einer möglichen Erkrankung bei Kindern sehr milde wären.

Info-Hotline der Stadt Das städtische Gesundheitsamt hat mittlerweile eine Info-Hotline zum Coronavirus eingerichtet. Diese ist unter der Telefonnummer 0251/492-1077 erreichbar. Wie die Stadt mitteilt, ist die Hotline zu den folgenden - zunächst vorläufigen - Beratungszeiten erreichbar: Montag bis Mittwoch 8 - 17 Uhr,

Donnerstag 8 - 18 Uhr,

Freitag 8 - 12 Uhr. ...

Die junge Erzieherin hatte während der Karnevalstage eine Veranstaltung im Kreis Heinsberg besucht. Als sich bei einer Bekannten, die sie begleitet hatte, Symptome zeigten, habe die Münsteranerin ihren Arbeitgeber, den ASB, informiert. Der habe sie vom Dienst freigestellt und die ärztliche Untersuchung angeordnet, so Winter. Der Test verlief positiv, das Gesundheitsamt wurde informiert, die Kita geschlossen.

Am Wochenende war in Münster der erste Corona-Fall bekannt geworden. Ein 51-jähriger Mann zeigte Symptome. Er ist nach kurzem Aufenthalt im Uniklinikum zu Hause in Quarantäne.

Die wichtigsten Infos zum Coronavirus 1/9 Immer mehr neue Fälle und Nachrichten rund um das Coronavirus - auch in Deutschland. Doch woran erkenne ich eine Infektion? Und was mache ich dann? Foto: dpa

Die Symptome sind laut Robert-Koch-Institut Husten, Schnupfen, Halskratzen und und Fieber, manchmal auch Durchfall. Damit ist es für Laien unmöglich, die Krankheit von der regulären Grippe oder einem grippalen Infekt zu unterscheiden, erklärt Oliver Witzke, Direktor der Klinik für Infektiologie der Universitätsmedizin Essen. Foto: dpa

Ansteckungsgefahr: Die Gefahr, sich in Deutschland mit Grippe- und Erkältungsviren anzustecken, ist nach wie vor ungleich höher als eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus. Foto: dpa

Besondere Verhaltensregeln gelten daher nur für folgende Menschengruppen: Menschen, die Kontakt zu einer Person hatten, die mit dem Virus infiziert ist. Menschen, die sich in einem der vom RKI definierten Risikogebiete aufgehalten haben. Oder Menschen, die in einem Gebiet unterwegs waren, in dem Fälle von Covid-19 aufgetreten sind. Foto: dpa

Was tun, wenn eine oder alle Faktoren zutreffen? Wer Kontakt zu Infizierten hatte, sollte sich unabhängig vom Auftreten von Symptomen bei seinem Gesundheitsamt melden. Gleiches gilt für Reisende aus Risikogebieten, bei denen Symptome auftreten. Foto: dpa

Alle anderen wenden sich an das Amt oder ihren Hausarzt, der bei Verdacht auf Sars-CoV-2 eine Laboruntersuchung veranlassen kann. Foto: dpa

Wichtig: Betroffene sollten vor dem Gang in die Praxis unbedingt dort anrufen. Dieses Vorgehen empfiehlt Witzke - wenn möglich - auch bei einem Verdacht auf Grippe. Denn auch da ist die Gefahr groß, andere Patienten im Wartezimmer anzustecken. Foto: dpa

Vorbeugen: Wer einen begründeten Verdacht hat, mit Sars-CoV-2 infiziert zu sein, sollte unnötige Kontakte meiden und zu Hause bleiben - wie auch bei der Grippe. Wichtig außerdem, und zwar für alle: Gute Handhygiene, also regelmäßiges Waschen mit Seife, ein bis zwei Meter Sicherheitsabstand von kranken Menschen, sowie richtiges Husten und Niesen - in die Armbeuge also. Foto: dpa

Atemmasken sind für gesunde Menschen nicht nötig. Und auch ständiges Desinfizieren der Hände ist laut Witzke überflüssig. Foto: dpa