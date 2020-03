Erzieherin war beim Karneval in Heinsberg

Seit Mittwochmorgen ist klar: Es gibt zwei weitere bestätigte Coronavirus-Infektionsfälle in Münster. Erkrankt sind eine Erzieherin der Julius-Moses-Kita am Dahlweg sowie ein Mann aus Senden im Kreis Coesfeld. Oberbürgermeister Markus Lewe, Stadtrat Wolfgang Heuer als Leiter des Krisenstabes, Dr. Norbert Schulze Kalthoff, Leiter des städtischen Gesundheitsamtes, und Dirk Winter, ASB-Geschäftsführer, äußerten sich am Mittag zu den aktuellen Entwicklungen.

Wie Schulze Kalthoff bei der anberaumten Pressekonferenz erläuterte (wir berichteten in einem Liveticker ), war die 24-jährige Erzieherin beim Karneval in Heinsberg. Der Frau gehe es soweit gut. Die Kita, die in Trägerschaft des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) ist, wurde am Mittwoch vorsorglich geschlossen. 40 engere Kontaktpersonen wurden bereits ermittelt. 20 der 40 Kita-Kinder seien bereits in Quarantäne, außerdem weitere Erzieherinnen, sowie Eltern und Geschwisterkinder.

Patient im Clemenshospital

Auch ein 49-jähriger Mann aus dem Kreis Coesfeld wurde positiv auf das Virus getestet. Er wurde im Clemenshospital wegen einer anderen Krankheit behandelt. Als das Virus festgestellt wurde, sei er sofort isoliert behandelt worden. Der Mann zeige keine Symptome und werde in häusliche Quarantäne entlassen.

Info-Hotline der Stadt Das städtische Gesundheitsamt hat mittlerweile eine Info-Hotline zum Coronavirus eingerichtet. Diese ist unter der Telefonnummer 0251/492-1077 erreichbar. Wie die Stadt mitteilt, ist die Hotline zu den folgenden - zunächst vorläufigen - Beratungszeiten erreichbar: Montag bis Mittwoch 8 - 17 Uhr,

Donnerstag 8 - 18 Uhr,

Freitag 8 - 12 Uhr. ...

Lewe: "Kein Anlass zur Panik"

Laut Oberbürgermeister Markus Lewe bestehe weiterhin „kein Anlass, in Panik zu verfallen”. Die Wahrscheinlichkeit, sich in Münster mit dem Coronavirus zu infizieren, ist laut Prof. Dr. Stephan Ludwig, Virologe am Universitätsklinikum Münster, weiterhin gering. Deshalb sieht Wolfgang Heuer aktuell auch keinen Einlass für Beschränkungen des Wochenmarktes oder des Sends.

Der Leiter des Gesundheitsamtes wies jedoch noch einmal darauf hin, dass Menschen mit Symptomen nicht in eine Praxis kommen, sondern den Arzt anrufen sollen. In Absprache mit dem Arzt sei mittlerweile auch ein Selbsttest möglich.

Uni Münster sagt Kongresse und Tagungen ab Wie die Westfälische Wilhelms-Universität am Mittwoch mitteilte, wird der Studienbetrieb "nach derzeitigem Stand" wie geplant zum Vorlesungsbeginn aufgenommen. Andere Veranstaltungen, die nicht dem Studienbetrieb zuzurechnen seien und die sich an die Öffentlichkeit oder Hochschulexterne richten (z. B. Kongresse, Tagungen, Vortragsveranstaltungen etc.) werden, in Anlehnung an die Regelung des UKM, ab sofort abgesagt. Diese Regelung gilt zunächst für Veranstaltungen, die bis einschließlich 31. März 2020 terminiert sind. ...

Die wichtigsten Infos zum Coronavirus 1/9 Immer mehr neue Fälle und Nachrichten rund um das Coronavirus - auch in Deutschland. Doch woran erkenne ich eine Infektion? Und was mache ich dann? Foto: dpa

Die Symptome sind laut Robert-Koch-Institut Husten, Schnupfen, Halskratzen und und Fieber, manchmal auch Durchfall. Damit ist es für Laien unmöglich, die Krankheit von der regulären Grippe oder einem grippalen Infekt zu unterscheiden, erklärt Oliver Witzke, Direktor der Klinik für Infektiologie der Universitätsmedizin Essen. Foto: dpa

Ansteckungsgefahr: Die Gefahr, sich in Deutschland mit Grippe- und Erkältungsviren anzustecken, ist nach wie vor ungleich höher als eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus. Foto: dpa

Besondere Verhaltensregeln gelten daher nur für folgende Menschengruppen: Menschen, die Kontakt zu einer Person hatten, die mit dem Virus infiziert ist. Menschen, die sich in einem der vom RKI definierten Risikogebiete aufgehalten haben. Oder Menschen, die in einem Gebiet unterwegs waren, in dem Fälle von Covid-19 aufgetreten sind. Foto: dpa

Was tun, wenn eine oder alle Faktoren zutreffen? Wer Kontakt zu Infizierten hatte, sollte sich unabhängig vom Auftreten von Symptomen bei seinem Gesundheitsamt melden. Gleiches gilt für Reisende aus Risikogebieten, bei denen Symptome auftreten. Foto: dpa

Alle anderen wenden sich an das Amt oder ihren Hausarzt, der bei Verdacht auf Sars-CoV-2 eine Laboruntersuchung veranlassen kann. Foto: dpa

Wichtig: Betroffene sollten vor dem Gang in die Praxis unbedingt dort anrufen. Dieses Vorgehen empfiehlt Witzke - wenn möglich - auch bei einem Verdacht auf Grippe. Denn auch da ist die Gefahr groß, andere Patienten im Wartezimmer anzustecken. Foto: dpa

Vorbeugen: Wer einen begründeten Verdacht hat, mit Sars-CoV-2 infiziert zu sein, sollte unnötige Kontakte meiden und zu Hause bleiben - wie auch bei der Grippe. Wichtig außerdem, und zwar für alle: Gute Handhygiene, also regelmäßiges Waschen mit Seife, ein bis zwei Meter Sicherheitsabstand von kranken Menschen, sowie richtiges Husten und Niesen - in die Armbeuge also. Foto: dpa

Atemmasken sind für gesunde Menschen nicht nötig. Und auch ständiges Desinfizieren der Hände ist laut Witzke überflüssig. Foto: dpa

Verdacht bei der LVM

Bei der LVM-Versicherung in Münster gibt es nach Angaben einer Sprecherin einen weiteren Verdachtsfall. Eine Mitarbeiterin hatte demnach am vergangenen Wochenende im privaten Bereich bei einer Sportveranstaltung Kontakt zu einer Person, die inzwischen als Corona-Fall bestätigt wurde. Die LVM hat ihre Mitarbeiter intern darüber informiert. Laut der Sprecherin habe sich der Verdacht bei der Mitarbeiterin bislang nicht bestätigt, die Testergebnisse werden wohl am Freitag vorliegen.

Bei der Versicherung wurden nun die ersten Maßnahmen eingeleitet. Die Mitarbeiterin sei am Mittwoch zu Hause geblieben. Es werde geprüft, welche Kontaktwege sie im Haus genommen hat. Der Flur, auf dem die Frau sonst arbeitet, wurde verschlossen. Die Kollegen aus ihrem direkten Umfeld arbeiten von zu Hause. Betroffen sei laut LVM jedoch nur ein kleines Team.