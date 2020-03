Wie das Forscherteam mitteilt, leben Menschen mit geistiger Behinderung beispielsweise im Alter noch mehrheitlich in Wohnheimen mit 20 und mehr anderen Menschen. Innovative Ideen, wie es anders gemacht werden kann, hätten die Forscher aus der Untersuchung der Wohnbetreuung in in den Niederlanden und in Skandinavien gewonnen. Dort würde auf kleinere Wohnhäuser, mehr Autonomie der Mitarbeiterteams und digitale Instrumente für die Kommunikation gesetzt. „In Holland wird viel über Sensorik gearbeitet, die in der Lange ist, Gefahren zu erkennen“, erläutert Prof. Dr. Diekmann. Auch würden die Wohndienste enger zusammenarbeiten, um zur Qualität der Betreuung Synergieeffekte zu nutzen. „Wir müssen uns vom Wohnheim mit 24 Plätzen verabschieden“, sagte Diekmann. Man brauche kleinere Wohn- und Hausgemeinschaften und mehr Technik.