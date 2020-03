Coronavirus: So steht es um Veranstaltungen in Münster

Die Halle Münsterland (MCC) tritt bei den meisten Veranstaltungen am Albersloher Weg lediglich als Vermieter in Erscheinung – ausgerichtet werden die Events von externen Veranstaltern. Diese entscheiden im informellen Austausch mit den Behörden, ob ein Event stattfinden kann.

Derzeit liegen der Veranstaltungsstätte keine coronabedingten Absagen von anstehenden Konzerten vor. Wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte, bestehe "nach aktueller Einschätzung keine Gefährdung" für die kommenden Veranstaltungen. Das "Messe und Congress Centrum Halle Münsterland" appelliert jedoch an alle Besucherinnen und Besucher mit Erkältungssymptomen, Zuhause zu bleiben.

Diese Information bestätigen auch die einzelnen Veranstalter. So teilte Kim Lisa Dallügge von „Stratmann Event“ - Veranstalter von „Lord of the Dance“ (31. März) und „Unser blauer Planet 2“ (22. März) - auf Anfrage mit: „Nach jetzigem Stand finden alle Veranstaltungen wie geplant statt. Wir informieren uns stetig über die aktuelle Lage, um schnell reagieren zu können, und halten uns an die Richtlinien des Robert Koch-Instituts. Entscheidend sind für uns die Anordnungen der Behörden beziehungsweise des Gesundheitsamtes.“

Auch der Veranstalter „Piscator Events“ gibt auf Anfrage bekannt, dass alle bevorstehenden Events in der Halle Münsterland - unter anderem Gregory Porter & Band (6. März), Torsten Sträter (7. März), Carolin Kebekus (21. März) - nach derzeitigem Stand wie geplant stattfinden werden. Dies ändert sich erst, wenn die Behörden eine offizielle Anweisung herausgeben. Gleiches gilt für die Veranstaltungen des Konzertbüros Schoneberg in Münster - dies betrifft unter anderem die Auftritte von Helge Schneider (18. März) und Ralf Schmitz (23. April) sowie die "Teddy Show "(19. März).

Anders sieht es hingegen für Messen, Kongresse und Tagungen aus. Hier kann es zu Verschiebungen und Absagen kommen. So wurde der "Patiententag Leukämien & Lymphome", der am 14. März stattfinden sollte, bereits abgesagt. "Wir führen aktuell Gespräche mit Veranstaltern über mögliche Ausweichtermine", teilte Ursula Paschke, Geschäftsführerin vom "Messe und Congress Centrum Halle Münsterland", mit. Sobald diese feststehen, werden die Teilnehmer von den Veranstaltern und über die Homepage der Halle Münsterland informiert.

Bekomme ich meinen Ticketpreis erstattet?

Sollten Veranstaltungen wegen des Coronavirus abgesagt werden, erfahren das Karteninhaber aus der Zeitung, über die Website der Veranstalter und die Sozialen Medien. Auch die lokalen Vorverkaufsstellen sollen informiert werden. Ob das Geld für erworbene Karten zurückerstattet wird, hängt vom Veranstalter ab - und nicht nur dem.

„Wir bemühen uns zunächst darum, mit dem Künstler sowie der Halle einen Ersatztermin zu finden. Die bereits gekauften Karten für die Veranstaltung behalten in so einem Fall ihre Gültigkeit. Wenn das nicht klappt, suchen wir in Absprache mit dem Tournee- beziehungsweise Künstlermanagement nach einer Lösung für den Ticketkäufer“, so Dallügge.

"Was mit Karten für Veranstaltungen passiert, die wegen des Coronavirus abgesagt werden, ist noch völlig offen. Wir sind mit zwei Rechtsanwälten in Kontakt, um darüber möglichst schnell Klarheit zu bekommen", so Ursula Paschke von der Halle Münsterland. Klar ist: Für die Veranstalter geht es dabei um große Summen. Bei einer kurzfristigen Absage eines ausverkauften Konzerts in der Halle Münsterland geht es um eine Summe im etwa sechsstelligen Eurobereich. Wie der Bundesverband der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft (BDKV) verkündet, bangen einige deutsche Konzert- und Tourneeveranstalter angesichts der Verbreitung des Coronavirus bereits um ihre wirtschaftliche Existenz.

Die wichtigsten Infos zum Coronavirus 1/9 Immer mehr neue Fälle und Nachrichten rund um das Coronavirus - auch in Deutschland. Doch woran erkenne ich eine Infektion? Und was mache ich dann? Foto: dpa

Die Symptome sind laut Robert-Koch-Institut Husten, Schnupfen, Halskratzen und und Fieber, manchmal auch Durchfall. Damit ist es für Laien unmöglich, die Krankheit von der regulären Grippe oder einem grippalen Infekt zu unterscheiden, erklärt Oliver Witzke, Direktor der Klinik für Infektiologie der Universitätsmedizin Essen. Foto: dpa

Ansteckungsgefahr: Die Gefahr, sich in Deutschland mit Grippe- und Erkältungsviren anzustecken, ist nach wie vor ungleich höher als eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus. Foto: dpa

Besondere Verhaltensregeln gelten daher nur für folgende Menschengruppen: Menschen, die Kontakt zu einer Person hatten, die mit dem Virus infiziert ist. Menschen, die sich in einem der vom RKI definierten Risikogebiete aufgehalten haben. Oder Menschen, die in einem Gebiet unterwegs waren, in dem Fälle von Covid-19 aufgetreten sind. Foto: dpa

Was tun, wenn eine oder alle Faktoren zutreffen? Wer Kontakt zu Infizierten hatte, sollte sich unabhängig vom Auftreten von Symptomen bei seinem Gesundheitsamt melden. Gleiches gilt für Reisende aus Risikogebieten, bei denen Symptome auftreten. Foto: dpa

Alle anderen wenden sich an das Amt oder ihren Hausarzt, der bei Verdacht auf Sars-CoV-2 eine Laboruntersuchung veranlassen kann. Foto: dpa

Wichtig: Betroffene sollten vor dem Gang in die Praxis unbedingt dort anrufen. Dieses Vorgehen empfiehlt Witzke - wenn möglich - auch bei einem Verdacht auf Grippe. Denn auch da ist die Gefahr groß, andere Patienten im Wartezimmer anzustecken. Foto: dpa

Vorbeugen: Wer einen begründeten Verdacht hat, mit Sars-CoV-2 infiziert zu sein, sollte unnötige Kontakte meiden und zu Hause bleiben - wie auch bei der Grippe. Wichtig außerdem, und zwar für alle: Gute Handhygiene, also regelmäßiges Waschen mit Seife, ein bis zwei Meter Sicherheitsabstand von kranken Menschen, sowie richtiges Husten und Niesen - in die Armbeuge also. Foto: dpa

Atemmasken sind für gesunde Menschen nicht nötig. Und auch ständiges Desinfizieren der Hände ist laut Witzke überflüssig. Foto: dpa

Theater Münster

Planmäßig sollen die Vorstellungen im Theater Münster nach derzeitigem Stand stattfinden. Als "publikumsintensiver Betrieb" stehe man im Kontakt mit dem Gesundheitsamt und reagiere auf behördliche Anweisungen, teilt das Schauspielhaus auf Anfrage mit.

Universität, Send und Wochenmarkt

Nicht nur der Wochenmarkt auf dem Domplatz soll weiter wie geplant stattfinden – auch der Frühjahrssend, der am 14. März beginnen soll, ist nach derzeitigem Stand nicht von einer Absage bedroht. Dies gab der Leiter des Krisenstabes der Stadt Münster, Stadtrat Wolfgang Heuer, bereits am Mittwoch bekannt. „Ich sehe hier keine Gefährdung für den einzelnen Besucher“, so Heuer.

Die Uni Münster hat alle Tagungen und Kongresse bis zum einschließlich 31. März abgesagt. Der Studienbetrieb soll aber nach aktuellem Stand wie geplant nach den Semesterferien wieder aufgenommen werden.

Uniklinikum

Das UKM setzte alle eigenen Veranstaltungen ab und weist seine Mitarbeiter an, auf die dienstliche Teilnahme an größeren Veranstaltungen und Dienstreisen zu verzichten. Außerdem bittet die Uniklinik ihre Patienten, pro Tag nur noch einen Besucher zu empfangen.

