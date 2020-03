Rosenlos durch das Finale

Und dann war es plötzlich vorbei: Wochenlang durfte die aus Münster stammende 28-jährige Wioleta Psiuk dabei zusehen, wie bei der zehnten Staffel des Bachelors auf RTL eine Kontrahentin nach der nächsten gehen musste. Psiuk­ galt derweil wochenlang bei vielen Fans der Sendung als Favoritin. Am Ende waren es noch sie und die Kölnerin Diana Kaloev (22), die um die Gunst des Bachelors buhlten – und dabei hatten beide das Nachsehen. Denn der Bachelor eröffnete den beiden Damen, dass er sich nicht verliebt habe. Die Folge: Er verließ die Show genau so, wie er gekommen war – als Single.

"Heute bin ich froh"

„Ich war schon ziemlich enttäuscht, dass ich die letzte Rose nicht bekommen habe, weil ich mir wirklich ein Happy End gewünscht habe. Heute bin ich nicht mehr enttäuscht, sondern froh, dass es so gelaufen ist. Ich denke, dass das Schicksal was anderes für mich vor hat“, äußerte Psiuk angesprochen auf das Finale gegenüber unserer Zeitung. Dass keine der Finalistinnen letztlich das Herz des Bachelors gewonnen habe, mache die Sache noch leichter zu verarbeiten: „Irgendwie denkt man, geteiltes Leid ist halbes Leid. Diana und ich haben dasselbe erlebt und wissen, wie es der anderen geht.“

Magenschmerzen beim Candlelight-Dinner

Dass Psiuk nicht seine Herzdame werden würde, war derweil zum Ende hin abzusehen. Schon beim Candlelight-Dinner hatte es zwischen ihr und dem Bachelor gekriselt. Er bekam angeblich Magenschmerzen, sie reagierte ihm zu wenig verständnisvoll. Außerdem kritisierte er im Vorfeld des Finales, dass ihm Wioletas Lebensstil zu ungesund sei. Zu wenig Sport, zu schlechte Ernährung und dann noch – Vorsicht, Bachelor-No-go – ab und an mal eine Zigarette. Das schreckte Fitness-Fanatiker Preuss merklich ab.

Doch auch ohne die finale Rose zieht die Münsterländerin ein positives Fazit. Sie spricht von „unbezahlbaren Erfahrungen“ und davon, dass die anderen „Mädels“ ihr „Highlight“ gewesen seien. „Ich denke, es bleiben Freundschaften fürs Leben.“

Für Preuss Entscheidung, keine der beiden auszuwählen, äußert sie Verständnis: „Ein Gefühl kann man eben nicht erzwingen.“ Wer nun hofft, bei Wioleta Psiuk an die Stelle des Bachelors zu treten, dem ist zumindest leichte Hoffnung zu machen: „Wenn sich was ergibt, dann ist das schön, wenn nicht, ist es auch gut“, so Psiuk.