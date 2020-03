Die Komische Nacht ist laut Ankündigung eines der erfolgreichsten Live-Comedy-Formate in Deutschland. In den schönsten Cafés, Bars und Restaurants einer Stadt erleben die Gäste und ihre Freunde bei dieser einzigartigen Show einen ausgelassenen Abend – mit bester Unterhaltung durch verschiedene Comedians, Kabarettisten, Zauberer und andere Komiker. Heute steigt sie in Münster.

Der Comedy-Marathon findet bereits seit mehreren Jahren überaus erfolgreich in mittlerweile über 30 deutschen Städten statt. In Zusammenarbeit mit mehreren Gastronomen präsentiert der Veranstalter an einem Abend verschiedene Comedians und andere Spaßmacher, die ihr Publikum abwechslungsreich durch den Abend begleiten. Bekannt durch Auftritte im Quatsch Comedy Club, bei Nightwash und der Komischen Nacht, garantieren die Künstler einen gelungenen Abend in geselliger Runde bei Essen und Trinken.

Die Komische Nacht präsentiert einen Querschnitt durch die aktuelle Comedyszene in Deutschland. In jedem Laden treten an einem Abend fünf Comedians jeweils 20 Minuten auf. Für sein Eintrittsgeld erhält man so ein abendfüllendes und hoch unterhaltsames Programm, heißt es weiter.

Bei der 17. Komischen Nacht Münster treten die Künstler Archie Clapp, Christian Schulte-Loh, David Werker, Der Wolli, Hans Gerzlich, Helmut Sanftenschneider, Nizar, Sascha Korf, Sertaç Mutlu und Tutty Tran in folgenden Spielorten auf: Aposto, Besitos, Café & Bar Celona, Hot Jazz Club, Kneisterei, Lolas Schicksaal, Marktcafé, Mole, Pension Schmidt und Ristorante Artusi. Los geht es heute um 19.30 Uhr, der Einlass erfolgt je nach Lokal ab ca. 18 Uhr.