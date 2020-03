In Berlin wird ein Student ermordet. Die Spur des Verbrechens führt den ermittelnden Hauptkommissar aus der Hauptstadt ausgerechnet ins beschauliche Münster – Gegensätze prallen aufeinander. Autor Stefan Huhn wuchs in Münster auf und studierte hier Germanistik. Mittlerweile lebt der 44-jährige Texter in Berlin, und hat nun mit dem kürzlich erschienenen „Rot ist die Rache“ seinen ersten Kriminalroman veröffentlicht.

Rund zwei Jahre, verriet Huhn im Gespräch mit unserer Zeitung, habe er an dem Buch gearbeitet. Dabei hatte alles ganz harmlos angefangen. Er habe in Berlin die Leute auf der Straße beobachtet und sich Notizen gemacht, das habe letztlich zu dem klassischen Kriminalplot geführt, der beim OCM-Verlag erschienen ist.

Aasee und Hawerkamp

Spannend wird es dabei aber nicht nur für Krimi-Fans, sondern auch für Münster-Liebhaber, denn Kommissar Scherder taucht in der Westfalenmetropole nicht nur in menschliche Abgründe ein, sondern auch tief in die Strukturen der Stadt. Schauplätze sind unter anderem der Aasee, das Vainstream-Rockfest am Hawerkamp – und auch der SC Preußen Münster spielt eine Rolle. Dabei ist Kommissar Scherder doch glühender Anhänger der Eisernen von Union Berlin. „Der Kommissar nimmt Münster und all die Eigenarten der Stadt aus seiner ganz persönlichen Sicht wahr“, erzählt Huhn. Und genau dafür bleibt eine Menge Raum, denn rund Dreiviertel der Geschichte spielen in Münster. Aber auch München, wo Huhn ebenfalls bereits lebte, und eben Berlin sind Schauplätze dieser Kriminalgeschichte.

Rot ist die Rache, von Stefan Huhn, OCM-Verlag, 12 Euro ISBN: 978-3-942672-72-6