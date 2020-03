Münster -

In Archiven schlummern so manche „Schätzchen“ vergangener Jahrhunderte. Doch auch die Multimedia-Moderne wird nicht ausgesperrt – vor allem nicht bei Archivrecherchen. Oder bei Rundgängen, die über die Archivarbeit informieren. Derartige Touren können Interessierte am „Tag der Archive“ am Samstag (7. März) im Landesarchiv erleben.