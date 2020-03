Vier Fahrzeuge waren am Mittwochnachmittag an einem Verkehrsunfall auf der Steinfurter Straße beteiligt. Wie die Polizei mitteilt, hat es keine Verletzten gegeben. Es blieb bei Blechschäden. Der linke Fahrstreifen wurde durch die Polizei gesperrt, ein Autos muss abgeschleppt werden. Wie genau es zu dem Unfall gekommen ist, konnte die Polizei am Nachmittag noch nicht mitteilen.