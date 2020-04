Münsterland -

Drastische Maßnahmen schränken das öffentliche Leben ein, Unternehmen melden reihenweise Kurzarbeit an, in Krankenhäusern wird um das Leben von Covid-19-Patienten gerungen. Aber es gibt auch Nachrichten, die Mut machen. In einem Newsticker berichten wir laufend über die aktuellen Entwicklungen in der Corona-Krise.