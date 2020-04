Verstärkte Kontrollen am 1. Mai im Münsterland

Münsterland -

Bollerwagentour, Grill-Partys, Open-Airs und Demos - am ersten Mai zieht es die Menschen normalerweise unter Leute. Nicht so dieses Jahr. Polizei und Ordungsamt kündigen verstärkte Kontrollen des Kontaktverbotes an. Hier gibt es alle aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus aus dem Münsterland.