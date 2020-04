Zahl der Todesfälle im Münsterland steigt auf 101

Münsterland -

Im Münsterland gibt es jetzt 101 Todesfälle, die in Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion stehen. Das ist nur eine der Nachrichten, die uns am Samstag rund um die Corona-Pandemie erreichten. In einem Newsticker berichten wir laufend über die aktuellen Entwicklungen in der Corona-Krise.