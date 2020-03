2017 waren 1000 Bäume vom Eichenprozessionsspinner befallen, 2018 bereits 10 000 Eichen – und im vergangenen Jahr 20 000. Eine Verbesserung der Situation ist nicht in Sicht, im Gegenteil: Das Grünflächenamt befürchtet, dass sich der Schädling in diesem Jahr noch stärker vermehren wird. Die Stadt sei darauf aber gut vorbereitet, betonten am Donnerstag Hans-Ulrich Menke, Andreas Lambert und Wolfram Goldbeck.

Im vergangenen Jahr standen dem Grünflächenamt 175 000 Euro für die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners zur Verfügung – 200 000 Euro mussten im Laufe des Jahres noch nachgeschossen werden, berichtet Lambert. In diesem Jahr liegt der Etat bei 500 000 Euro, der Kampf gegen den Spinner kann damit noch intensiver betrieben werden, sagt Goldbeck.

Vier Bodenkolonnen für Münster

Nachdem 2012 erstmalig Eichenprozessionsspinner in Münster gesichtet worden waren, befielen sie im vergangenen Jahr Bäume im gesamten Stadtgebiet. Nicht nur finanziell, auch personell habe die Stadt diesmal stärkere Ressourcen, betont Menke. So werden 2020 bis zu vier Bodenkolonnen unterwegs sein, um Raupen bis zu einer Höhe von sechs Metern zu entfernen. Zwei weitere Bodenkolonnen sollen mit Hilfe eines Schleppers große Raupen- und Gespinstmengen entfernen. Acht – statt bislang vier – Hubarbeitsbühnen können in einer Höhe von bis zu 30 Metern eingesetzt werden.

Deutlich ausweiten will die Stadt den Einsatz von Bioziden – allerdings nur dort, wo es keine andere Möglichkeit gebe, den Spinner zu bekämpfen, wie Menke betont – zum Beispiel in schwierigem Gelände oder Wohngebieten. Fast jede zehnte der 35 000 städtischen Eichen soll mit einem Biozid besprüht werden, ebenso 3300 Meter Hecken und Waldränder. Insgesamt handele es sich um 100 Standorte. Alternative Maßnahmen von Vogelschutz bis zu Heißschaumverfahren sollen den Kampf gegen den Spinner unterstützen.

Mängelmelder wird freigeschaltet

Um die Maßnahmen noch besser koordinieren zu können, wird ab April ein Mängelmelder freigeschaltet. Unter www.stadt-muenster.de/maengelmeldung können Bürger eingeben, wo Spinner ihr Unwesen treiben – ebenso unter der Hotline 492 7878. Trotz aller Vorbereitungen werde es allerdings nicht möglich sein, sofort und überall Eichenprozessionsspinner zu entfernen, betonen die Grünflächenamt-Mitarbeiter – zumal Kitas, Schulen und Spielplätze bei der Abarbeitung Vorrang genießen.