Endlich Abi – doch was dann?

Münster -

Erst das Abi und dann in den Traumberuf? So laufen die Überlegungen bei vielen Oberstufenschülern leider nicht. Die Krux ist dabei die Auswahl: Studium, Ausbildung oder vielleicht ein Zwischenjahr im Ausland – bei so vielen offenen Türen kann einem jungen Menschen schon mal schwindelig werden. Die Bildungsmesse „Horizon Münster“ gibt am 14. und 15. März in der Halle Münsterland Orientierung.