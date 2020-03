Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizei rückten um sieben Uhr zu dem Unfall aus. Der Lastwagen sei am Freitagmorgen von der Autobahn 1 kommend in Richtung Münster unterwegs gewesen, sagte ein Sprecher der Polizei. Aus bisher ungeklärter Ursache ist er demnach in den Gegenverkehr geraten und in zwei Autos gekracht. Bei dem Unfall kam eine Frau ums Leben, zwei weitere Personen wurden schwer verletzt.

Der Schifffahrter Damm ist im Bereich der Emsbrücke in beide Richtungen aktuell gesperrt, teilte die Polizei mit. Die Sperrung wird nach Angaben der Polizei mehrere Stunden andauern. Wann die Straße wieder freigegeben wird, war am Mittag noch nicht absehbar.