Am kommenden Donnerstag (12. März) ist der bekannte Reitmeister, Autor und Pferdewirtschaftsmeister Martin Plewa im Westfälischen Pferdemuseum in Münster zu Gast und berichtet ab 19 Uhr in einem Vortrag über die Natur des Pferdes und die Beziehung zwischen Reiter und Pferd.

Im Fokus des etwa zweistündigen Seminars stehen die natürlichen Eigenschaften und Veranlagungen des Pferdes, die jeder Reiter im Umgang und bei jeder Trainingseinheit berücksichtigen sollte, so die Veranstalter. Erklärt werden unter anderem die Sinnesorgane, dieWahrnehmungsweise der Umwelt sowie Lern- und Sozialverhalten der Tiere.

Nach einem theoretischen Teil gibt Martin Plewa mit seinem Pferd praktische Tipps zur Bodenarbeit und zum allgemeinen Umgang mit dem Tier. Eine Anmeldung ist erforderlich unter 48 42 70 oder per E-Mail an info@pferdemuseum.de.

Die Veranstaltung wird mit zwei Lerneinheiten (im Profil 4) als Fortbildung zur Verlängerung der DOSB-Ausbilderlizenz anerkannt. Der Eintritt beträgt 15 Euro, persönliche Mitglieder der Reiterlichen Vereinigung (FN) erhalten eine Ermäßigung.

Der Betrag ist bei der Anmeldung zu überweisen auf das Konto des Westfälischen Pferdemuseums unter IBAN DE02 4005 0150 0000 0651 10 unter Angabe des Verwendungszwecks „Seminar 12.03.2020“. Erst nach Zahlungseingang gilt die Anmeldung als verbindlich.