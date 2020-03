Diese Frau kann anpacken

Was an ihr sofort auffällt, ist ihr gepflegtes Äußeres, von der Frisur über das Make-up bis zu den perfekt manikürten, blass weißen Fingernägeln. Ginge es nach dem optischen Eindruck, würde man sie vermutlich überall vermuten – nur nicht auf einem Müllwagen. Den einzigen Hinweis auf ihre vermeintlich schmutzige Tätigkeit liefert der orangefarbene Komplett-Look. Tina Riech ist eine von fünf Müllwerkerinnen bei den Abfallwirtschaftsbetrieben (AWM). Anlässlich des internationalen Frauentages am Sonntag wirbt sie mit 30 Kolleginnen aus ganz Deutschland bei einem Netzwerktreffen in Münster für ihren Beruf. Dass den bislang so wenig Frauen ausüben, versteht sie nicht.

„Für mich gibt es keine Männer- und Frauenberufe mehr“, sagt Tina Riech auf dem Weg „ins Revier“. Dass der Job sie teilweise auch körperlich fordert, ist das, was die 44-Jährige daran so liebt. „Andere gehen zum Sport, ich gehe arbeiten. Ich glaube, ich komme viel ausgeglichener und entspannter nach Hause, als andere Frauen aus dem Büro.“ Ein entscheidender Vorteil seien auch die Arbeitszeiten, sagt sie: Tinas Arbeitstag beginnt um 6 Uhr morgens. „Dafür bin ich um 15 Uhr zu Hause und kann den Nachmittag mit meinen Kindern verbringen.“ Ein Bürojob kam für die gelernte Floristin nie infrage: „Ich liebe es, draußen zu sein.“

Lieblingsrevier in Gremmendorf

Tina Riechs Kollegen sind mit dem Einsatzfahrzeug im Kreuzviertel unterwegs. Ein Team, mit dem sie schon viel gefahren ist. Man kennt sich, macht Späße miteinander. Die 44-Jährige ist in ihrem ersten Berufsjahr – und deshalb als Springerin immer in verschiedenen Gebieten unterwegs. Dabei lernt sie alle Gebiete kennen. Ihr Lieblingsrevier sei das „Laufrevier“ in Gremmendorf, sagt Tina. „Wir nennen das so, weil es eben sehr weitläufig ist und man sich viel bewegt.“ Manche Kollegen fänden das auch blöd, seien lieber in der Stadt unterwegs, wo alles kompakter ist, „aber ich finde das toll.“

Wer mit Tina und ihren Kollegen unterwegs ist, merkt schnell, dass ihr Job entgegen vieler Vorurteile weder schmutzig noch ekelig ist. Denn von dem Müll, der ein- und abgeladen wird, kriegt die Lkw-Besatzung so gut wie nichts mit – abgesehen von dem Gewicht. Und falls doch mal was daneben geht, „sind wir ja durch die Kleidung und Handschuhe geschützt.“

Veranstaltungen zum Frauentag in Münster Der 8. März (Sonntag) steht auch in Münster ganz im Zeichen des Internationalen Frauentags.

Es seien „auch mal sauschwere Tonnen dabei, aber dann hat man immer nette Kollegen, die mit anpacken“, sagt Tina. Und das gelte sowohl für Frauen, als auch für Männer: „Wenn mal ein Kollege dabei ist, der Rückenschmerzen hat, dann nehme ich die schwere Tonne.“ Demnächst will sie ihren Lkw-Führerschein machen.

Manuela Feldkamp von den AWM – die in diesem Jahr das Netzwerktreffen der Müllwerkerinnen und Stadtreinigerinnen ausrichten – sagt, auch die Entsorgungs-Unternehmen profitierten von mehr Frauen auf der Straße: „Man merkt, dass der Umgang in den Teams ausgeglichener und aufmerksamer ist.“ Mit dem Treffen wolle man darauf aufmerksam machen, was für ein toller Beruf das für Frauen ist.“ Ein wichtiges Thema werde die Arbeitskleidung sein, sagt Feldkamp. Seit einigen Monaten bekommen die AWM Frauenkleidung, die Auswahl soll noch verbessert werden.