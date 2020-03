Frühjahrssend und Münsters Wochenmarkt auf der Kippe

Rund eine halbe Million Besucher werden zum neuntägigen Frühjahrssend auf dem Schlossplatz erwartet. Ab Samstag (14. März) sollen sich die Karussells drehen – doch in Corona-Zeiten ist nichts mehr, wie es war.

Der Krisenstab der Stadt Münster kündigt für Dienstag eine grundlegende Entscheidung an, nachdem Bundesgesundheitsminister Spahn empfohlen hatte, Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern abzusagen, um die Verbreitung des Virus zu verlangsamen. „Die Entscheidung wird uns nicht leichtfallen“, sagt der Leiter des Krisenstabs, Ordnungsdezernent Wolfgang Heuer. In Münster stehen neben Konzerten und Comedy in der Halle Münsterland sowie Fußballspielen im Preußenstadion vor allem der Send und der Wochenmarkt auf der Kippe.

Nach Angaben der Halle Münsterland seien hingegen bislang keine Konzert-Absagen geplant. So sollen auch die Simple Minds am Samstag spielen.

"Eine Katastrophe"

„Das wäre für uns Schausteller eine Katastrophe. Es geht um unsere Existenz“, sagt der Vorsitzende des Schaustellerverbands Münsterland, Arno Heitmann. Die Karussells und Buden werden seit Sonntag vor dem Schloss aufgebaut. Die ganz großen Fahrgeschäfte haben am Montag einen Arbeitsstopp eingelegt, weil bereits der Aufbau viel Geld kostet.

Nach den Weihnachtsmärkten kommen viele der über 200 Schausteller aus einer langen Winterpause. „Für 95 Prozent ist der Frühjahrssend die erste Veranstaltung des Jahres. Viele haben zwei Monate lang kein Geld verdient“, zeigt Heitmann die Situation auf.

Die Folgen einer Send-Absage seien gravierend: Gut zehn Prozent der gesamten Jahreseinnahmen würden wegfallen, das könnte zu Entlassungen der Saisonkräfte führen.

Die Einnahmen wären unwiederbringlich weg, weil der Frühjahrssend mit Blick auf den Kirmes-Jahreskalender kaum nachzuholen sei. Oder noch schlimmer: Wenn der Send abgesagt wird, werden womöglich auch nachfolgende Jahrmärkte in Dortmund, Recklinghausen und Osnabrück abgeblasen. „In Münster gibt es bislang fünf Corona-Fälle. Wir hoffen doch sehr, dass der Send stattfinden kann“, appelliert Heitmann.

Sorge unter Marktbeschicker

Der Krisenstab wartet auf einen Erlass des Landesgesundheitsministeriums und damit auf rechtsverbindliche Richtlinien für das weitere Vorgehen in Münster. Heuer signalisiert, dass die Stadt grundsätzlich zu einem Kurs bereit sei, der strenge Grenzen setze, um das Ausbreiten des Coronavirus einzudämmen. Die Frage bleibt, ob Ausnahmen möglich sind.

Die Sorge unter den 130 Beschickern des Wochenmarktes ist ähnlich groß wie bei den Schaustellern. Bereits am Mittwoch droht eine Absage des Markttreibens auf dem Domplatz. „Die Händler haben die Waren doch schon besorgt“, sagt der Vorsitzende der Interessensgemeinschaft der Marktbeschicker Münster, Sebastian Bussmeyer. Eine Absage der Wochenmärkte mittwochs und samstags, die im Schnitt von 20. 000 beziehungsweise 40 .000 Menschen besucht werden, wäre eine Katastrophe. „Da hängen Existenzen dran“, sagt Bussmeyer.

Unterdessen widersprachen die Schulleiter der Gymnasien Paulinum und Schiller am Abend einer über soziale Netzwerke verbreiteten Falschmeldung, am Paulinum sei ein Corona-Fall aufgetreten und der Unterricht falle dort nun aus. „Der Unterricht läuft nach Plan.