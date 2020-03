„Der kleine Prinz“ ist ein Klassiker der Literatur. Am Freitag (20. März) gibt es in der Heilig-Kreuz-Kirche eine Lesung aus dem Roman des französischen Autors Antoine de Saint-Exupéry. Die musikalisch-literarische Benefizveranstaltung beginnt um 20 Uhr und ist bereits die dritte dieser Art innerhalb von drei Jahren.

Der vielseitige Theater- und Filmschauspieler August Zirner wird aus dem Roman vorlesen und zwischendurch auch zu seiner Querflöte greifen. Er und Kai Struwe am Kontrabass werden die Lesung durch eigens komponierte Musik völlig neu interpretieren, kündigt Jutta Bitsch, Kirchenmusikerin der Kirchengemeinde an. Dazu werden noch Originalzeichnungen von Saint-Exupéry ausgestellt.

Spenden für Münster und Ghana

Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei, die Gemeinde bittet um Spenden. „Für uns ist es ganz wichtig, dass der Erlös notleidenden Menschen zugute kommt“, erklärt Pater Égide Muziazia. Der Erlös geht je zur Hälfte an den Bildungsfonds der Partnergemeinde in Ghana sowie den Notfallfonds der Fachstelle für Sexualität und Gesundheit der Aidshilfe Münster. Den Bildungsfonds in Ghana gibt es seit 2004, Schüler werden darüber bei der Zahlung von Schul- und Studiengebühren oder dem Kauf von Büchern unterstützt. Der Fonds der Aidshilfe Münster finanziert vor allem die Beratung und Begleitung von Menschen mit HIV.

„Wir wollen nicht nur über den Tellerrand schauen, sondern auch auf unseren eigenen Teller“, sagt Muziazia. Deshalb werde jedes Jahr ein Projekt in Münster und je eines in einem anderen Land dieser Welt gefördert.

Unterstützt wird die Kirchengemeinde bei der Veranstaltung unter anderem durch den Verein der Geschäftsleute im Kreuzviertel. „Wir möchten nicht nur das Kreuzviertelfest unterstützen, sondern über das ganze Jahr hinweg präsent sein“, machte Eva-Maria Husemeyer für den Verein der Geschäftsleute deutlich. Ihr Mitstreiter Wolfgang Halberscheidt ergänzte: „Das, was der kleine Prinz ausdrückt, Menschlichkeit und Freundlichkeit, das passt gut ins Viertel.“