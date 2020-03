Yoga hilft Brustkrebspatienten

Wer die Diagnose Brustkrebs erhält, hat oft einen langen und anstrengenden Weg vor sich. Chemotherapie, Bestrahlung und Medikamente – all das belastet Körper und Psyche. „Sport und ganz allgemein Bewegung können helfen, die Nebenwirkungen der Behandlung zu reduzieren“, sagt Dr. Rüdiger Langenberg, Chefarzt der Frauenklinik am Clemenshospital.

Yoga-Kurs für Frauen und Männer mit Brustkrebs

Besonders Yoga habe aufgrund der Kombination aus sanfter Bewegung und Entspannung einen hohen Effekt. Doch viele Betroffene gingen aus verschiedenen Gründen nicht gerne in Fitnessstudios oder zu öffentlichen Sportveranstaltungen. Manche trauten sich nicht zu zeigen, dass sie durch die Chemotherapie keine Haare mehr hätten. Andere hätten Angst körperlich nicht fit genug zu sein, oder aufgrund von Schmerzen nicht mitmachen zu können. Das Clemenshospital bietet dafür eine Lösung: ein spezieller Yoga-Kurs für Frauen und Männer mit Brustkrebs. Die Yogalehrerin und Fachärztin für Schmerztherapie Dr. Renate Kleine-Zander erklärt das Konzept des Kurses: „Wir erheben im Vorfeld genau, was die Patienten können und was nicht. Dann gehe ich im Kurs individuell auf die maximal zwölf Teilnehmer ein.“ Viele Patienten, die eine Bestrahlung im Brustbereich bekämen, könnten zum Beispiel nicht gut auf dem Bauch liegen. „Dann nehmen wir uns einen Stuhl zur Hilfe oder lassen die Übung ganz weg“, so Kleine-Zander.

Älteste Teilnehmerin ist 85 Jahre alt

Dabei sei es egal, in welchem Stadium der Behandlung, oder wie alt die Patienten seien. Die älteste Teilnehmerin ist bereits 85 Jahre alt. Gestartet war der erste Yoga-Kurs im Februar, und das besser als erwartet, hält Dr. Rüdiger Langenberg fest. Als die Patienten auf den Kurs aufmerksam gemacht worden seien, habe das Telefon nicht mehr still gestanden.

Für die Frauen, die an dem Yoga-Kurs teilnehmen, ergibt sich neben dem Verbessern des körperlichen Wohlbefindens auch eine Möglichkeit zum Austausch. „Es ist eine Solidarität entstanden. Wenn eine Betroffene beispielsweise erzählt, dass sie bald ihre letzte Bestrahlung hat, kann man sich als selbst Betroffene ganz anders mitfreuen“, weiß die Kursleiterin.

Finanzierung über Spenden

Finanziert wird der kostenfreie Yoga-Kurs für Brustkrebspatienten rein durch Spenden. Die ersten 7000 Euro, mit denen die Ausstattung und die ersten vier Kurse bezahlt wurden, kamen vom Kosmetik-Konzern Avon. Aber auch Einzelpersonen hätten gespendet.