Am heutigen Dienstag hat der geschäftsführende Vorstand der SPD Münster entschieden, den für Samstag geplanten Parteitag zur Vorbereitung der Kommunalwahl abzusagen und zu einem späteren Zeitpunkt neu zu terminieren. „Obwohl die Situation angesichts des Coronavirus in Münster in den letzten Tagen stabil war, war es uns wichtig, über unsere Verantwortung und Fürsorgepflicht unseren Mitgliedern gegenüber zu beraten und die uns gegenüber geäußerten Sorgen ernst zu nehmen“, erklärt Robert von Olberg, Vorsitzender der SPD Münster. „In den letzten Tagen haben uns vermehrt Hinweise erreicht, dass Personen, die zu Risikogruppen gehören, aus Sorge und Verunsicherung von der Teilnahme an unserem Parteitag absehen wollen. Da wir aber wollen, dass alle unsere Mitglieder am Parteitag teilnehmen können, ist es daher folgerichtig, ihn zu einem späteren Zeitpunkt nachzuholen. Wir wollen nicht, dass Gruppen aufgrund äußerer Umstände von der Wahrnehmung ihrer Partizipationsrechte als Mitglieder abgehalten werden.“ In der heutigen Vorstandssitzung soll daher ein neuer Termin für den Parteitag beschlossen werden.