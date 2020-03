Die Verwaltung will die münsterischen Weihnachtsmärkte auf den Standort Harsewinkelplatz ausdehnen – danach allerdings keine neuen Flächen genehmigen. Die Bezirksvertretung Mitte war über diesen Vorschlag am Mittwochabend geteilter Meinung.

„Eine Erweiterung wird der Stadt gut tun“, sagte Keyvan Dalili (CDU). „Aber der Harsewinkelplatz darf nicht zu einem weiteren Saufstandort werden. Hier muss auf Qualität geachtet werden.“

Monika Mayweg (SPD) betonte, dass der Standort Harsewinkelplatz „gut gewählt“ sei – merkte aber gleichzeitig an, dass die Ausdehnung der Weihnachtsmärkte allmählich an Grenzen stoße.

„Salamitaktik“ und „Overtourism“

Silke Rommel (Grüne) räumte ein, dass das Thema auch innerhalb ihrer Fraktion umstritten sei. Man habe daher die Abstimmung über die Vorlage der Verwaltung freigegeben. „Ich kann gut damit leben, dass mit dem Harsewinkelplatz ein Schlusspunkt gesetzt wird“, betonte sie. Dr. Stephan Nonhoff (Grüne) kritisierte hingegen, dass in den vergangenen Jahren „tröpfchenweise immer neue Standorte“ hinzugekommen seien. Nonhoff sprach von einer „Salamitaktik“: „Es soll mir keiner erzählen, dass es nur bei der Erweiterung um den Harsewinkelplatz bleiben wird.“ Schon jetzt habe das Weihnachtsmarktangebot seine Grenzen erreicht: „Immer mehr Münsteraner sprechen von Overtourism“ – also einem mittlerweile zu großen Zustrom an Weihnachtsmarkttouristen.

Immerhin: Dass mit der Vorlage der Verwaltung zugleich die Vergabe der Flächen am Kiepenkerl und am Harsewinkelplatz rechtlich auf sicherere Beine gestellt wird als bisher, wurde am Mittwochabend fraktionsübergreifend begrüßt.

CDU, SPD und Linkspartei stimmten schließlich für die Vorlage, die Grünen geschlossen dagegen. Sie wurde damit angenommen. Abschließend wird der Rat in seiner Sitzung am 25. März entscheiden.