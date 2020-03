Schokoriegel im Rewe gegenüber hat er sich noch schnell besorgt, erzählt Christoph Amend bei der Lesung seines Buches „Wie geht’s dir, Deutschland?“ in der Pension Schmidt. Dabei hatte die Kassiererin den „ZEITmagazin“-Chefredakteur in ein Gespräch über die Kundin vor ihm verwickelt. Er war sich sicher, dass sie sich mit der nächsten Kundin auch über ihn unterhalten würde. „Ich fand‘s fantastisch. Ich glaube, dass sie viel über diese Stadt weiß“, schmunzelt Amend.

Ein Plädoyer fürs miteinanderreden ist auch sein Buch, für das er nicht nur Prominente, wie Lena Meyer Landrut oder Herbert Grönemeyer interviewt. So trifft er einen alten Klassenkameraden mit türkischem Migrationshintergrund, der heute nach 38 Jahren in Deutschland Angst vor Anfeindungen gegenüber seinen Kindern hat. Auch mit seinem Vater unterhält Amend sich. Der wirft ihm vor, zu einer elitären Medienblase zu gehören, und wundert sich nicht über die vielen Stimmen der AfD: „Das ist doch der einzige Weg, damit die anderen Parteien endlich mal zuhören“. Amend fragt sich: „Was hat mein Vater eigentlich gewählt?“. Nachdenkliche Stimmung in der gut gefüllten Pension.

Als Amend am Morgen der Ausschreitungen in Chemnitz den Satz: „Der Firnis der Zivilisation ist dünn“ in den Nachrichten hört, trifft er die Entscheidung für sein neues Buch. Denn die gleichen Worte hatte er 2005 das letzte Mal gehört. Bei einer Gesprächsreihe, die er mit den Großvätern der Republik führte - mit dem Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker oder dem Literaturkritiker Helmut Karasek. Damals war es SPD-Politiker Egon Bahr, der im Zusammenhang mit seiner Wehrmachtsvergangenheit vom „Firnis der Zivilisation“ sprach, vom dünnen Lack der unsere menschlichen Grundwerte schützt.

Wie gefestigt ist unsere Demokratie heute? „Interessant, wie sich Amend dieser Frage über die Gefühlslage der Menschen nähert“, findet Zuschauerin Jennifer Hake, angehende Lehrerin. Tatsächlich geht es viel um Probleme, die einen Großteil der Deutschen im Alltag gar nicht betreffen. „Wenn ich keine Nachrichten schauen würde, keine Zeitung lesen würde“, stellt Amends Vater fest, „dann würde ich sagen: Alles super.“ Viele seien aber frustriert, weil sie das Gefühl hätten, nicht mit einbezogen zu werden, so Grönemeyer im Buch. Angela Merkel wirft er fehlende Kommunikation vor und vergleicht Deutschland mit einer Familie: „Wenn es Fragen und Ängste gibt, müssen die alle besprochen werden.“

Lauten Applaus erntet Amend für seine Schlussworte: Wenn man mit Freunden oder Familienmitgliedern nicht einer Meinung sei, solle man im Gespräch bleiben auch wenn es anstrengend sei. „Ich rede davon, dass wir uns im Klaren sein müssen, dass wir nur diese eine Gesellschaft haben, die wir gemeinsam sind“, so Amend.