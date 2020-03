Zahl der Corona-Fälle hat sich auf zwölf verdoppelt

In Münster hat sich die Zahl der Corona-Infizierten von noch sechs am Dienstag auf zwölf Menschen verdoppelt. Das bestätigte die Stadt am Mittwochnachmittag. Betroffen sind eine fünfköpfige Familie aus Mauritz und ein Skiurlauber.

Wegen der drei Kinder aus der neu erkrankten Familie werden die Mathilde-Anneke-Gesamtschule, die knapp 500 Schüler besuchen, die Margareten-Grundschule am Brentanoweg unweit der Mondstraße und die Paul-Schneider-Kita in der Nachbarschaft für zwei Wochen geschlossen. Die Mutter ist Erzieherin im Kindergarten St. Bernhard in Angelmodde, der ebenfalls geschlossen wird. Gesundheitsamtsleiter Dr. Norbert Schulze Kalthoff kann nicht ausschließen, dass die Kinder trotz erster Symptome in die Einrichtungen gegangen sind.

Ausbreitung beschleunigt sich

Der Hausarzt stellte die Virus-Erkrankung fest, die bislang nur bei einem der Kinder nachgewiesen sei. Die Familienmitglieder werden gerade ein zweites Mal getestet. „Angesichts des engen familiären Zusammenhalts ist davon auszugehen, dass alle fünf infiziert sind“, sagte Schulze Kalthoff. Wo sich die Familie ansteckt hat, ist noch nicht bekannt.

Kommentar: Appell zur rechten Zeit Immer mehr Schulen und Kindertagesstätten sind geschlossen, der Send ist abgesagt, das Preußenspiel verschoben, Auftritte werden abgeblasen. Das Corona-Virus legt Münster immer mehr lahm. Die Zahl der Infizierten hat sich verdoppelt. Trotz Einschränkungen im öffentlichen Leben muss es das Ziel bleiben, den Alltag in Münster so normal wie möglich zu gestalten. Wer indes zu einer Risikogruppe zählt, überlegt sich zweimal, vor die Tür zu gehen. Da kommt der Appell des Oberbürgermeisters gerade recht: Lewe ruft dazu auf, Ältere und Schwache zu unterstützen, für sie einzukaufen, Initiativen dafür zu gründen. Der wichtige OB-Appell wird nicht ungehört bleiben. In schwierigeren Zeiten ist die Resilienz in der Stadt groß. Erinnert sei an die riesige Hilfsbereitschaft bei der Regenkatastrophe 2014, bei der zwei Menschen starben. Die Münsteraner sind stark, wenn einige schwach sind. (Von Ralf Repöhler) ...

Dazu kommt ein Mann, der mit dem 46-jährigen Münsteraner, dessen Infektion am Dienstag feststand, in Österreich im Ski-Urlaub war und nun am Virus erkrankt ist. „Die Entwicklung hat, wenn auch auf niedrigem Niveau, einen großen Sprung genommen. Die Ausbreitung beschleunigt sich“, schätzte der Leiter der Krisenstabs, Ordnungsdezernent Wolfgang Heuer, die Lage in Münster ein. Die neuen Fälle belegen laut Heuer, dass es notwendig sei, aggressiver gegen die Ausbreitung des Virus vorzugehen.

Konzerte und Messen verschoben

Auf der Grundlage des NRW-Erlasses, Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern abzusagen, hat das Ordnungsamt damit begonnen, Ordnungsverfügungen zu verschicken. Darin werden Auftritte in der Halle Münsterland unter anderem von den „Simple Minds“, Helge Schneider und Carolin Kebekus abgeblasen. Die Messe Bauen und Wohnen wird auf Anfang September geschoben. Das Preußen-Spiel am Wochenende wird verlegt, USC und WWU Baskets spielen laut Heuer vor leeren Rängen. Im Theater werden die Zuschauerkapazitäten im Großen Haus auf weniger als 700 Besucher gesenkt. Auch die Veranstaltungen unter 1000 Besucher kommen auf den Prüfstand. Die Stadt hat dafür eine Bewertungsmatrix entwickelt.