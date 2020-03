Die Polizei hält den Druck gegen die Dealerszene am Berliner Platz weiter aufrecht. Am Donnerstagabend gab es hier eine weitere Razzia. Gegen 17.30 Uhr fuhren mehrere Polizeiwagen vor, rund 20 Beamte kontrollierten anschließend etwa 30 Personen. Eine Bilanz will die Polizei später am Abend vorlegen. Den Einsatz verfolgte der neue münsterische Polizeipräsident Rainer Furth vor Ort.

Bereits in den vergangenen Wochen hatte es wiederholt Razzien am Berliner Platz gegeben. Dabei gingen der Polizei mehrere Dealer ins Netz.