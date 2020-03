Die Stadt macht die Schotten dicht

Das öffentliche Leben in Münster ist weitgehend stillgelegt. Über das Wochenende ordnete der städtische Krisenstab unter anderem die Schließung von weiteren Kultureinrichtungen sowie Fitnessstudios, Spielhallen, Hallenbädern und Saunen an. Unterdessen ist die Zahl der mit dem neuartigen Coronavirus infizierten Münsteraner von 43 am Samstag auf 57 am Sonntag gestiegen (Stand jeweils 15 Uhr). Den neusten Erlass des Landes, wonach Städte und Gemeinden angewiesen wurden, ab 14. März auch Veranstaltungen mit weniger als 1000 Teilnehmern abzusagen, sieht Heuer mit den Maßnahmen des Krisenstabs von Freitag und den Ergänzungen des Wochenendes als erfüllt an.

Herausfordernd dürfte die neue Woche für Eltern von Kita- und Schulkindern starten: Ab Montag sind in Münster nämlich alle 180 Kitas, rund 100 Schulen und die Sporthallen geschlossen. Damit folgt die Stadt der Vorgabe des Landes NRW, wie es in einer Mitteilung heißt. „Das stellt den Alltag vieler Familien auf den Kopf. Auch bei hohem Improvisationstalent werden nicht alle Eltern sofort eine Betreuung organisieren können“, wird Oberbürgermeister Markus Lewe zitiert. Darum will die Stadt gemeinsam mit den Schulen helfen: Mütter und Väter, die keine private Betreuungsmöglichkeiten auf die Beine stellen können, dürfen ihre Kinder am Montag und Dienstag noch in Schulen und Kitas schicken.

Da diese erst nach den Osterferien wieder öffnen, plant die Verwaltung für diesen Zeitraum, Lösungen für Notbetreuungen anzubieten. Dieses Angebot richtet sich an die Beschäftigten in den Arbeitsfeldern für die sogenannte kritische Infrastruktur, also aus Bereichen wie Gesundheit, Sicherheit, Ordnung und Energie, wie es in einer Mitteilung heißt.

Nach einer „etwas unklaren Situation am Theater“ hat der Leiter des Krisenstabs, Wolfgang Heuer, auch den internen Theaterbetrieb für Sonntagnachmittag und Montag ausgesetzt. Es gibt offenbar mehrere Corona-Infizierte in der Belegschaft.

Unterdessen hat sich die Stadt in Absprache mit der Bezirksregierung und Behörden auf ein möglichst einheitliches Vorgehen in der Krise verständigt. „Wir bemühen uns um einheitliche Spielregeln an Wohnsitz und Arbeitsplatz“, sagte Heuer unter Verweis auf die vielen Pendler in der Region.

Geschäfte und Gastronomie in Münster sind von den behördlichen Schließungsanordnungen nicht betroffen. Auch die Wochenmärkte finden statt. Allerdings stellte Heuer für den Domplatz neue Auflagen in Aussicht.