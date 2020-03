Fleischfressende Pflanzen am Schreibtisch

Sie auch? Ich seit Montag. Arbeiten von zu Hause! Das erste Mal – wie das wohl bei vielen Hundert Menschen dieser Tage in Münster der Fall ist, die in normalen Zeiten an den Schreibtischen in Büros mit Kollegen ihren Dienst tun. Doch was ist in Zeiten von Corona noch normal?

Für einen Journalisten eröffnet sich jedenfalls eine ganz spezielle Erfahrung. Schließlich liegen die Geschichten doch bekanntlich auf der Straße, wie eine Weisheit dieser Branche der Nachrichtensammler verheißt. Und die hat auch in einer digitalen Welt durchaus noch ihre Berechtigung.

Aber warum nicht mal ein paar Tage fühlen wie der Tiger im Zookäfig? Schließlich soll Vorsicht angesichts der Krise die Mutter der Porzellankiste sein. Vielleicht gilt dieser verstaubte Spruch aktuell mehr denn je, wo ein verwirrendes, klitzekleines Virus die Welt 4.0 lahmlegt und manche Blüten treibt.

Die Idee für meine Heimarbeit hatte eigentlich der Bundesgesundheitsminister. Am späten Freitag fiel ihm das ein. Da forderte das Ministerium von Jens Spahn all diejenigen auf, die in den vergangenen 14 Tagen in Italien, der Schweiz oder Österreich waren, „sich selbst in Quarantäne zu begeben“.

Nun gut, da war ich schon eine Woche wieder hier, wohlgemerkt symptomfrei – nach einer Skitour in den Bergen und an der frischen Luft von Seefeld, die ungefährlicher sein dürfte, als die Jagd auf Toilettenpapier in Discountern oder Drogerien an der Wolbecker Straße. Ob Jens Spahn darüber nachgedacht hat? Aber vielleicht ist das auch nur eine dieser typisch lästigen Journalistenfragen. Es ist doch Krise.

Vogelgezwitscher bei der Arbeit

Also zu Hause bleiben bis Donnerstag, ein Vorgehen zur Risikominimierung. Die hat jetzt allenthalben Konjunktur. Und schließlich gibt es ja Smartphone und Laptop. Auch die Internetverbindung hält. Zumindest in Münster klappt das großteils. Jedenfalls in meinem temporären Büro im Norden der Stadt läuft alles – zwischendurch ein Blick ins Grüne und Vogelgezwitscher. Echter Luxus! Keine Fahrt in die Stadt, eine halbe Stunde mehr Schlaf habe ich dem Bundesgesundheitsminister so zu verdanken – und mitleidsvolle Nachfragen der Kollegen.

Die wähnen mich dem Siechtum verfallen. Dabei vernehme ich gerade putzmunter das Getöse von nebenan, als eine fleischfressende Pflanze meiner Tochter an der Spielkonsole den Garaus bereitet. Eine neue Erfahrung! Arbeiten Sie gerade auch nicht in Ihrem Büro und haben Neues erlebt, dann schreiben Sie mir doch: dirk.anger[at]zeitungsgruppe.ms

Ich würde Ihre Geschichte gerne in der Zeitung erzählen. Und: Bleiben Sie gesund!