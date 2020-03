Klingt wie gescheiterte Erotik, ist aber fatal intim: „Ich hatte dich nur kurz berührt / Und dabei nicht mal was gespürt / Dass da was gewesen ist / Und du mir nachgegangen bist.“ Ilja Harjes ist Schauspieler am Theater Münster und hat einen Schwager in Bremen. Dieser Hans König kann schreiben und komponieren und singen. Und sein Sohn Noah Fritzsche trommeln.