Die Spielplätze bleiben leer, die Parks sind voll

Die Sonne scheint, es sind um die 16 Grad und die Kinder dürfen nicht in die Schule oder Kita. Viele wären deshalb normalerweise auf den Spielplätzen – aber auch die sind gesperrt. An das Kletterverbot scheinen sich die meisten Familien zu halten: Am Kanonengraben sind die Spielflächen so verwaist wie auf dem Spielplatz an der Geiststraße. Dort genießen ein paar Spaziergänger die ungewohnte Ruhe auf einer Bank. „Ich will schaukeln“, ruft Jakob seiner Betreuerin zu, als sie am Spielplatz vorbei laufen. „Das geht nicht, das ist im Moment verboten“, erwidert sie.

Auch der Kindertreff ABI im Südpark ist geschlossen. „Wir nutzen die Zeit um die Grünflächen zu bearbeiten, und die Feuerhütte wird neu aufgebaut“, erklärt Mitarbeiterin Solveig Thies, „Wir halten uns eigentlich nur draußen auf.“

Ball spielen im Südpark

Auf den nicht eingezäunten oder abgesperrten Spielplatz im Südpark verirren sich nur vereinzelt Kinder und Eltern. Viele nutzen lediglich die Sitzgelegenheiten an den Sandflächen. Die meisten zieht es zur Springbrunnenfläche, wo sie Ball spielen oder skaten. „Für die Kinder ist das super blöd, weil ihnen die Bewegung fehlt“, sagt Linda aus Münster, die mit ihren beiden Kindern im Park unterwegs ist. „Wir fahren mit dem Laufrad und klappern ein paar Baustellen ab und gucken die an, improvisieren halt.“

Auf Rädern sind viele hier unterwegs, Silvia hat für ihre Kinder (6 und 3) Roller und Fahrrad dabei. „Wir versuchen, möglichst zu Hause zu bleiben“ sagt sie, aber zwischendurch müsse man auch mal an die frische Luft.