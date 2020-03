Im Bahnhofsviertel ist die Zahl der Gewalttaten zwischen Januar und Mitte März gegenüber dem Vorjahr deutlich zurückgegangen. „Die vier groß angelegten Kontrollen, auch unter Einsatz der Bereitschaftspolizei, und die Kontrollen im täglichen Dienst zeigen Wirkung“, bilanzierte Polizeipräsident Rainer Furth am Mittwoch.

Erste Erfolge habe die Polizei Münster mit dem Rückgang von Raub- und Körperverletzungsdelikten erzielt. Registrierte die Polizei zwischen Anfang Januar und Mitte März 2019 noch 13 Raubdelikte, sank die Zahl in diesem Jahr auf drei Delikte.

77 Prozent weniger Raubstraftaten

„Wir haben 77 Prozent weniger Raubstraftaten in diesem Umfeld. Das zeigt, dass Straftäter unsere Anwesenheit abschreckt“, betonte der Polizeipräsident. „Bezeichnend ist hierbei, dass seit Anfang Februar bis Mitte März kein einziges Raubdelikt im Bahnhofsumfeld bei der Polizei angezeigt wurde. Das ist ein guter Erfolg.“

Auch die Zahl der Körperverletzungen sei um 28 Prozent zurückgegangen. Sie reduzierten sich im Vergleichszeitraum von 76 auf 55 Delikte. Angestiegen sind die Straftaten im Bereich der Betäubungsmittelkriminalität.

„Eine Folge verstärkter Kontrollen ist der Anstieg der Zahlen in Zusammenhang mit Drogendelikten“, erklärte Furth. „Jeder, der im Besitz von Betäubungsmitteln ist oder mit diesen handelt, muss sich darüber bewusst sein, dass wir diese Straftaten konsequent verfolgen werden.“

31 Drogendealer seit Jahresbeginn festgenommen

Polizisten nahmen seit Jahresbeginn bereits 31 Drogendealer fest. Davon befinden sich nach Angaben des Polizeipräsidenten 21 in Haft.

Auch am Mittwoch war die Polizei zwischen 14 und 17.30 Uhr wieder zu Fuß rund um den Hauptbahnhof präsent. In Doppelstreifen kontrollierten die Beamten 34 Personen, in zwei Fällen stellten sie die Identität für die Justizbehörden fest. „Der Rückgang der Gewaltstraftaten ist auch ein Erfolg meiner hoch motivierten und professionellen Mitarbeiter. Wir halten an diesem Ansatz fest, um langfristig für mehr Sicherheit zu sorgen“, so Furth.