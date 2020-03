Die Sparkasse Münsterland-Ost hat seit Donnerstag ausschließlich ihre fünf größten Beratungs-Center für zuvor vereinbarte Termine geöffnet. Dies sind die Großfilialen in der City an der Rothenburg, in Hiltrup (Marktallee), Warendorf (Münsterstraße), Ahlen (Moltkestraße) und Oelde (Bahnhofstraße). Die übrigen Beratungs-Center bleiben bis auf Weiteres geschlossen, heißt es in einer Pressemitteilung. Die dortigen Mitarbeiter werden aber für Fragen und Beratungen telefonisch erreichbar sein, heißt es. „Unabhängig davon stehen alle Selbstbedienungseinrichtungen an sämtlichen Standorten zur Verfügung.“

Schutz von Mitarbeitern und Kunden

Angesichts der voranschreitenden Corona-Krise sei dieser Schritt zum Schutz von Mitarbeitern und Kunden entschieden worden. Und auch, um den wichtigen Infrastruktur-Auftrag zu erfüllen. Dazu gehöre die Grundversorgung des Geschäftsgebietes mit Bargeld, der Zahlungsverkehr und die Unterstützung des Mittelstands mit Krediten. „Auf diese Aufgaben müssen wir in diesen schwierigen Zeiten unsere Kräfte konzentrieren“, so Sparkassen-Vorstandsvorsitzender Markus Schabel. Er rät Privatkunden mit Beratungsbedarf, sich entweder telefonisch an ihr Beratungs-Center in der Nähe zu wenden oder an das zentral erreichbare KundenService-Center. Hier helfen unter der kostenfreien Nummer 0800 400 501 53 Mitarbeiter montags bis freitags zwischen 8 und 19 Uhr bei alltäglichen Bankgeschäften wie etwa bei der telefonischen Ausführung von Überweisungen oder der Anlage von Daueraufträgen.

Die Sparkasse verweist in dem Zusammenhang ausdrücklich auf Online-Banking, Sparkassen-App und Video-Beratung. Darüber hinaus sei für die Geschäftskunden ein telefonischer Kundenservice eingerichtet unter 02 / 51 598 225 34 von 8 bis 19 Uhr.