Um 9 Uhr morgens ist der Parkplatz des Edeka Wiewel-Marktes in Münster-Hiltrup so voll wie der Kassenbereich. Mittendrin: Kristin Lohmann (19) und Alina Schlüter (23). Die beiden Studentinnen arbeiten hier hauptsächlich an der Kasse – aber in Tagen wie diesen helfen sie auch immer öfter dabei, die sich rasend schnell leerenden Regale zu füllen.