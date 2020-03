Am Donnerstag ist im Allwetterzoo Münster ein Bongo, eine Waldantilope zur Welt gekommen. „Bongos leben nur in kleinen Waldgebieten Kenias und gelten als vom Aussterben bedroht“, sagt Kuratorin Dr. Simone Schehka zur Bedeutung des Zuchterfolges. Die Einschätzung zum Bedrohungszustand dieser Art stammt von der Internationalen Union zur Bewahrung der Natur (IUCN). Die nächsten Verwandten, die Westlichen Bongos, werden aktuell von der IUCN als potenziell gefährdet eingestuft. „Beide Arten leiden unter der Zerstörung ihres Lebensraums. Zudem werden ihre Bestände in der Natur durch Wilderei kontinuierlich dezimiert.“

Der Bongo ist eine auffallend schön gezeichnete Waldantilope. Sie lebt in den dichtesten Regenwäldern West- und Zentralafrikas. Man findet diBongo ime Tiere vom Flachland bis in Höhen von bis zu 4000 Meter. Der Bongo gehört zu den wenigen Waldantilopen, bei denen auch das Weibchen Hörner trägt. Auffallend sind die senkrechten weißen Flankenstreifen, die sich deutlich vom leuchtend rotbraunen Fell abheben. Mit einer Kopf-Rumpf-Länge von 1,70 bis 2,50 Meter und einem Gewicht von 240 bis 270 Kilogramm ist der Bongo eine der größten und schwersten Waldantilopen. Bongos ernähren sich hauptsächlich von Blättern.