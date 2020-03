Die 87 Bewohner des Johanniter-Stifts dürfen sich freuen. Für jeden gibt es eine Postkarte. Vier Tage nach dem Aufruf der Münsteranerin Ina Hellmann, Postkarten für die Bewohner zu schreiben, die aufgrund der Corona-Krise aktuell keinen Besuch empfangen dürfen, sind schon 87 gestaltet worden. Und es werden immer mehr.

Gruß aus Mexiko

Deshalb weitet Ina Hellmann ihre Aktion jetzt aus. Die 138 Senioren des Altenheims Friedrichsburg würden sich bestimmt ebenfalls über Postkarten und nett gestaltete Grüße freuen, ist sich Hellmann sicher.

"Vielen vielen Dank für das unglaubliche Engagement", bedankt sich Hellmann bei den Menschen, die sich schon beteiligt haben. Ein Gruß von "nebenan" sei übrigens aus Mexiko eingetroffen, berichtet sie unserer Zeitung. Eine Österreicherin, die aufgrund des Virus dort feststeckt, habe von der Aktion erfahren und ebenfalls mitgemacht. "Scheinbar wächst die Welt durchs Getrenntsein zusammen", habe als Botschaft neben dem Gruß aus Mittelamerika gestanden. "Dem kann man nur beipflichten", meint Hellmann.

Viele Nachrichten via WhatsApp

Positiv überrascht ist auch Daniel Drungels. Der Altenpfleger aus dem Klarastift in Münster hatte gemeinsam mit der Kollegin Laura Purschke dazu aufgerufen, Nachrichten oder Videobotschaften via WhatsApp an die Bewohner zu senden. Nachdem unsere Zeitung darüber berichtet hatte, seien inzwischen Dutzende Nachrichten eingegangen, berichtet Drungels. "Damit wir jetzt nicht jedem Bewohner einzeln die Botschaften überbringen müssen, werden wir die Text-Nachrichten ausdrucken und an eine Pinnwand hängen. Die Videobotschaften werden wir zu einem Film zusammenschneiden und den Bewohnern irgendwann vorspielen." Weitere Nachrichten seien jederzeit erwünscht, so Drungels, der sich auch schon über dankende Worte für die Pflegekräfte freuen durfte.