Sie war auf dem Weg nach Lima, wo sie eine befreundete Familie besuchen wollte, dann sollte es weiter in den Süden Perus gehen. Ziel war Cusco, wo sie an einem Freiwilligenprogramm teilnehmen wollte. Doch dann kam die Ausgangssperre. Paula Dewert sitzt in Piura, einer kleinen Stadt im Norden des Landes, fest. Die 19-Jährige war seit November in Ecuador.