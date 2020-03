Oberbürgermeister Markus Lewe nahm die Information in der Sitzung des Krisenstabes der Stadt Münster am Donnerstag bestürzt zur Kenntnis. Lewe: „Leider mussten wir darauf gefasst sein, dass solche schlimmen Nachrichten irgendwann auch unsere Stadt erreichen. Ich wünsche den Angehörigen jetzt viel Kraft und bin in Gedanken bei der Familie, den Nachbarn und Freunden der Verstorbenen.“

Die Zahl der Corona-Infizierten im Stadtgebiet ist auf 371 gestiegen. 65 Corona-Patienten sind wieder gesund (Stand: 26. März, 15 Uhr). Im St.-Franziskus-Hospital werden derzeit fünf Corona-Fälle intensivmedizinisch behandelt.

Im Universitätsklinikum wurden inzwischen bei insgesamt 33 Mitarbeitern Corona-Infektionen festgestellt. Außerdem sind dem Krisenstab 14 Corona-Infektionen bei Pflegekräften in sechs unterschiedlichen Pflege-Einrichtungen bekannt.

Die Stadt Münster weitet die Betriebszeiten der Corona-Hotline aus. Unter der Rufnummer 4 92 10 77 können Informationen rund um das Thema Corona abgefragt werden. Zusätzlich können Informationen unter der Mailadresse corona@stadt-muenster.de abgefragt werden.