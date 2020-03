Analog zum Umgang mit den Kita-Beiträgen erhebt die Stadt Münster bis auf Weiteres auch keine Beiträge mehr für die Betreuung in den Offenen Ganztagsschulen (OGS) sowie für die Bis-Mittag-Betreuung, wie die Verwaltung auf Anfrage unserer Zeitung am Donnerstag bestätigte. Finanzielle Härten für Eltern sollen laut städtischer Mitteilung auf diese Weise sofort und unbürokratisch abgemildert werden.

Das heiße konkret: Schon für den Monat April müssen Eltern die Beiträge nicht an die Stadt überweisen. Die Stadtkasse setzt den Einzug der Beiträge zudem aus. Das gelte so lange, bis der Rat der Stadt eine Entscheidung über die Beitragserhebung in der Coronakrise getroffen habe. Mit einer Beschlussvorlage an den Rat bereite das Bildungsdezernat diese Entscheidung vor.