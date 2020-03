Münster/Ludwigsburg/Lübeck/Bern -

Von Johannes Loy

Drei hoch qualifizierte Kandidaten gehen ins Finale um den Posten des Generalintendanten am Theater Münster: Prof. Ludger Engels, Leiter des Studiengangs Regie an der Akademie für Darstellende Kunst Baden-Württemberg in Ludwigsburg, Dr. Katharina Kost-Tolmein, Operndirektorin am Theater Lübeck, und Xavier Zuber, Opern- und Konzertdirektor am Konzerttheater Bern. Im Mai folgt die Entscheidung.